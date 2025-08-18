"Денег срубить приехал": Валерия Леонтьева, вернувшегося в Россию, разоблачили в Сети — что о нем пишут

В Сети идет горячее обсуждение приезда 76-летнего певца Валерия Леонтьева в Россию. В последнее время он живет в Майами. Но сейчас готовится выступить на фестивале 'Новая волна' в Казани.

Цель приезда Леонтьева в Россию: что думают пользователи

Валерий Леонтьев появится на 'Новой волне' в Казани уже в ближайшие дни. Исполнителя пригласил его друг, музыкант и продюсер Игорь Крутой. Накануне Валерий Леонтьев уже побывал в Академии Крутого.

Приезд некогда очень популярного артиста спровоцировал жуткие споры в Сети. Поклонники и недоброжелатели скрестили шпаги. Одни считают, что цель Леонтьева — заработки, другие уверяют, что он приехал порадовать любимую публику.