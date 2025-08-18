"Денег срубить приехал": Валерия Леонтьева, вернувшегося в Россию, разоблачили в Сети — что о нем пишут

В Сети идет горячее обсуждение приезда 76-летнего певца Валерия Леонтьева в Россию. В последнее время он живет в Майами. Но сейчас готовится выступить на фестивале 'Новая волна' в Казани.
Цель приезда Леонтьева в Россию: что думают пользователи
Валерий Леонтьев появится на 'Новой волне' в Казани уже в ближайшие дни. Исполнителя пригласил его друг, музыкант и продюсер Игорь Крутой. Накануне Валерий Леонтьев уже побывал в Академии Крутого.
Приезд некогда очень популярного артиста спровоцировал жуткие споры в Сети. Поклонники и недоброжелатели скрестили шпаги. Одни считают, что цель Леонтьева — заработки, другие уверяют, что он приехал порадовать любимую публику.
"Денег срубить приехал. Что тут не понятно, в США жизнь недешевая, а россияне все оплатят", — объяснил Леонид Черкалин.
"Леонид Черкалин, не провоцируйте, не судите по себе! Валерия Леонтьева пригласил Игорь Крутой. Имеет право! Мы, старшее поколение, тоже имеем право ждать встречи с любимым миллионами певцом! Вам не нравится этот певец — слушайте другого!" — высказался пользователь с ником Объективная критика.
"Интересно, теперь Крутой будет решать, кому приехать, а кому нет? Пусть живут там, куда уехали. Конечно, приехал денег срубить. Дожили", — возмутилась Вера Позднякова.
"Зачем?! Ну уехал, чего обратно тащить ради одного-двух выступлений?! Кому он уже тут интересен, только Крутому? Про дельтаплан прекрасно спели бы любые наши ребята", — уверена Luna.
"Luna, мне интересен и моей покойной маме тоже нравился, он сделал прорыв в нашей эстраде", — ответила Любовь Федорова.
"Ну, если и не вернется, то тоже ничего страшного не произойдет. Человек он уже очень пожилой, нездоровый, доживает свои дни в раю. Ну и Бог с ним. Уже никто и не нуждается в таких его подвигах. Ах, оставьте его в покое и забвении!" — посоветовала Татьяна.
Валерий Леонтьев в Академии Игоря Крутого. Фото: соцсети Игоря Крутого
Сколько стоит выход на сцену Валерия Леонтьева
Переговоры по поводу появления Леонтьева на 'Новой волне' шли целых полгода. Они увенчались успехом. Сумма, за которую Валерий Леонтьев согласился приехать в Казань, не разглашается.
По данным kp.ru, гонорары Леонтьева за выступление на выезде, начинаются с суммы в сто тысяч евро (примерно 10 млн рублей). Не исключено, что для своего друга Игоря Крутого певец мог сделать скидку. Фестиваль 'Новая волна' в Казани пройдет с 21 по 26 августа.
