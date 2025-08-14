Соседов о появлении Леонтьева с концертом в России: "Он же не скажет, что ему это все обрыдло"

Сергей Соседов в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировал скорый приезд Валерия Леонтьева в Россию. Тот собирается выступить с концертом в Казани.
Будет аншлаг?
Так, музыкальный критик Евгений Бабичев поделился мнением, что появление артиста на сцене вызовет большой ажиотаж у поклонников. Ведь Леонтьев редко дает концерты. В Казани певец собирается исполнить сразу пять композиций.
Бабичев уверен, что зрители будут ждать от Валерия только лучшие хиты. И он их не подведет. При этом артист собирается петь без фонограммы. Но в "энергосберегающем режиме", когда часть припевов Леонтьев предложит исполнить своим поклонникам. За это время у него будет несколько минут, чтобы немного восстановиться и дать связкам отдохнуть.
"Хиты не лучшие, а уже надоевшие"
Зато Сергей Соседов придерживается другого мнения. Он заявил, что сам Леонтьев, скорее всего, уже не может исполнять песни, которые поет десятилетиями. Один и тот же репертуар порядком поднадоел певцу. Но деваться ему некуда. Он не может открыто заявить публике, что устал веселить народ на сцене. Ведь кто в таком случае согласиться отдавать деньги за билет.
"Я ставлю себя на место таких артистов. Мне было бы 75 лет и я бы всю жизнь на сценах пел, плясал, и прыгал. И больше ничего бы я делать не умел. Вот вы знаете, я бы, наверное, все закончил лет в 50.
Мне бы наскучило петь: "Я одинокий бродяга любви Казанова..." Но люди становятся заложниками своего репертуара, который они должны нести из десятилетия в десятилетние. Исполнять так называемые лучшие хиты.
А ведь хиты уже не лучшие, а надоевшие. И скорее не для публики, а в первую очередь для артиста. Он каждый год помногу раз одно и тоже исполняет. Он же не скажет, что ему это все обрыдло. Кто тогда понесет свои денежки на его концерт", — размышляет Соседов.
