Соседов о появлении Леонтьева с концертом в России: "Он же не скажет, что ему это все обрыдло"

Сергей Соседов в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировал скорый приезд Валерия Леонтьева в Россию. Тот собирается выступить с концертом в Казани.

Будет аншлаг?

Так, музыкальный критик Евгений Бабичев поделился мнением, что появление артиста на сцене вызовет большой ажиотаж у поклонников. Ведь Леонтьев редко дает концерты. В Казани певец собирается исполнить сразу пять композиций.

Бабичев уверен, что зрители будут ждать от Валерия только лучшие хиты. И он их не подведет. При этом артист собирается петь без фонограммы. Но в "энергосберегающем режиме", когда часть припевов Леонтьев предложит исполнить своим поклонникам. За это время у него будет несколько минут, чтобы немного восстановиться и дать связкам отдохнуть.

"Хиты не лучшие, а уже надоевшие"

Зато Сергей Соседов придерживается другого мнения. Он заявил, что сам Леонтьев, скорее всего, уже не может исполнять песни, которые поет десятилетиями. Один и тот же репертуар порядком поднадоел певцу. Но деваться ему некуда. Он не может открыто заявить публике, что устал веселить народ на сцене. Ведь кто в таком случае согласиться отдавать деньги за билет.