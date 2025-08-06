Полгода уговаривали: Леонтьев согласился выступить в России по личной просьбе Крутого — сколько ему заплатят?

76-летний Валерий Леонтьев прилетит в Казань впервые за девять лет. Знаменитый певец исполнит пять своих хитов без фонограммы. Уговаривали Леонтьева на это целых полгода.

На фестиваль!

Как сообщает т елеграм-канал Mash , Валерий Леонтьев примет участие в одном из концертов фестиваля 'Новая волна'. Он пройдет в Казани с 21 по 26 августа. Леонтьев исполнит со сцены пять самых известных своих песен разных лет. В программе значатся: 'Дельтаплан', 'Маргарита', 'Казанова', 'Зеленый свет' и 'Ты меня не забывай'.

Переговоры с Леонтьевы велись целых полгода. И вот недавно он дал согласие на свой приезд. Уговорил Леонтьева Игорь Крутой, генеральный продюсер 'Новой волны'. Чем Крутой смог замотивировать Леонтьева, можно только догадываться.

Готовится вовсю

Валерий Леонтьев сейчас активно готовится предстать перед публикой на фестивале. В Казань он прилетит впервые за девять лет. Певец занимается спортом: бегает и плавает. Для Леонтьева шьются новые костюмы. Работает он и над аранжировками своих песен. Чтобы те звучали современнее.

Сколько заработает Валерий Леонтьев за выступление на 'Новой волне', можно легко прикинуть. В апреле 2025 года, по данным kp.ru, гонорары звезды за выступление на выезде стартовали со 100 тысяч евро (это порядка 10 миллионов рублей по курсу). Этим летом Леонтьев выступал в Ницце и Дубае.

Где сейчас Леонтьев?

Валерий Леонтьев живет в США, но часто бывает в России. У Леонтьева роскошный особняк в Майами. Вилла расположена на охраняемой территории. Цены на такие дома начинаются от 4 млн долларов.

В Москве у него есть квартира в Колокольниковом переулке. В России он встречается с друзьями, занимается личными делами. Не так давно Леонтьев выступал на одной из площадок в Москве и произвел фурор.

С 2022 года Валерий Леонтьев не дает больших концертов. А в 2024 году он объявил о своем уходе со сцены. Но тем не менее от небольших выступлений певец не отказывается. За последние пять лет Леонтьев перед российскими поклонниками появлялся дважды. И оба раза на юбилейных концертах Игоря Крутого.