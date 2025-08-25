"Друзей и родину не меняю": живущий в Америке Леонтьев сделал заявление со сцены в Казани

Одним из главных гостей на фестивале Игоря Крутого "Новая волна" в Казани стал Валерий Леонтьев. Тот почти не дает концертов в России и за ее пределами. Исключение артист сделал разве что для Крутого.

Прилетел в Казань

С прессой Валерий предпочитает не общаться. Какие-то комментарии он дает только со сцены. Но недавно все-таки сделал исключение. Так, Леонтьев прокомментировал свое появление на "Новой волне".

Артист заверил, что ему нравится экспериментировать — с образами, музыкой, костюмами, впечатлениями и городами.

"Я люблю менять жанры, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь", — приводит mk.ru слова Леонтьева.

Мнение Соседова

Далеко не все отнеслись с таким же восторгом к приезду именитого певца, как его многочисленные поклонники. Так, музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением, что самому Валерию за годы творческой карьеры надоело петь одни и те же песни. Но он не может об этом пожаловаться никому. Ведь народ готов платить деньги за его концерты.