"Друзей и родину не меняю": живущий в Америке Леонтьев сделал заявление со сцены в Казани
Игорь Крутой и Валерий Леонтьев. Фото: Global Look Press
Валерий Леонтьев о выступлении на «Новой волне» в Казани: «Я люблю менять жанры. Но родину не меняю»
Одним из главных гостей на фестивалеИгоря Крутого "Новая волна" в Казани стал Валерий Леонтьев. Тот почти не дает концертов в России и за ее пределами. Исключение артист сделал разве что для Крутого.
Прилетел в Казань
С прессой Валерий предпочитает не общаться. Какие-то комментарии он дает только со сцены. Но недавно все-таки сделал исключение. Так, Леонтьев прокомментировал свое появление на "Новой волне".
Артист заверил, что ему нравится экспериментировать — с образами, музыкой, костюмами, впечатлениями и городами.
"Я люблю менять жанры, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь", — приводит mk.ru слова Леонтьева.
Мнение Соседова
Далеко не все отнеслись с таким же восторгом к приезду именитого певца, как его многочисленные поклонники. Так, музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением, что самому Валерию за годы творческой карьеры надоело петь одни и те же песни. Но он не может об этом пожаловаться никому. Ведь народ готов платить деньги за его концерты.
"Мне бы наскучило петь: "Я одинокий бродяга любви Казанова..." А ведь хиты уже не лучшие, а надоевшие. И скорее не для публики, а в первую очередь для артиста. Он каждый год помногу раз одно и тоже исполняет. Он же не скажет, что ему это все обрыдло", — признался Соседов сайту Teleprogramma.org.
Добавить комментарий