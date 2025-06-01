Цискаридзе назвал пошлостью фильм ‘Анора’ с Борисовым: "Мусорную историю сделали флагом"

Звезда балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе дал свою оценку фильму 'Анора', который получил высшую кинонаграду, премию 'Оскар'.
Если коротко, то Цискаридзе пребывает в легком шоке и недоумевает по поводу такого решения заокеанских киноакадемиков.
"Абсолютная пошлость. Просто стыдно, что такая уважаемая кинопремия опустилась до такой чуши и за такую бездарность выдает номинации и тем более награды. Не понравилось все", — сказал Николай Цискаридзе во время интервью Лауре Джугелия на YouTube-канале FAMETIME.
Николай Цискаридзе и Лаура Джугелия. Фото: скрин YouTube.com
Николай Цискаридзе заявил, что ему не понравилось все, включая актерскую игру Юры Борисова, которой все так восторгались.
Он добавил, что есть действительно много хороших фильмов, но на них почему-то не обратили внимания.
"Вот эту абсолютно мусорную историю сделали флагом. Обидно просто", — признался Николай Цискаридзе.
В фильме 'Анора' режиссера Шона Бейкера, снялись актеры из России: Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова.
Юра Борисов был номинирован на 'Оскар' за роль второго плана, но в итоге не получил награду.
Сам же фильм 'Анора' стал настоящим триумфатором 'Оскара', взяв статуэтки в пяти из шести номинаций.
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