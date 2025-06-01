Цискаридзе назвал пошлостью фильм ‘Анора’ с Борисовым: "Мусорную историю сделали флагом"

Николай Цискаридзе заявил, что ему не понравилось все, включая актерскую игру Юры Борисова, которой все так восторгались.

Он добавил, что есть действительно много хороших фильмов, но на них почему-то не обратили внимания.

"Вот эту абсолютно мусорную историю сделали флагом. Обидно просто", — признался Николай Цискаридзе.

В фильме 'Анора' режиссера Шона Бейкера, снялись актеры из России: Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова.

Юра Борисов был номинирован на 'Оскар' за роль второго плана, но в итоге не получил награду.

Сам же фильм 'Анора' стал настоящим триумфатором 'Оскара', взяв статуэтки в пяти из шести номинаций.