Ксения Бородина поддержала не получившего «Оскар» Юру Борисова

Телеведущая Ксения Бородина в телеграм-канале отреагировала на завершившуюся в Лос-Анджелесе 97-ю церемонию вручени премии «Оскар».

Звезда поддержала актера Юру Борисова, который остался без награды. В телеграм-канале Ксения Бородина обратилась к Юре Борисову, назвав его «нашей гордостью».

«Юра Борисов все-таки не получил «Оскар» Зато его похвалил со сцены Роберт Дауни-младший и сказал, что у него большое будущее. Юра, ты наша гордость! А «лучший фильм» все-таки забрала «Анора», — написала Ксения Бородина.

Напомним фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера стал настоящим триумфатором «Оскара». Фильм получил пять статуэток. Шестая могла бы достаться Юре Борисову за роль второго плана. Но, увы, Юра Борисов уступил награду Кирану Калкину. Он стал лучшим актером второго плана за роль в фильме «Настоящая боль».