Сценарист Юлия Лемарк — о реакции актеров на номинацию Юры Борисова на «Оскар»: «Обзавидовались!»

Как отметила в своем комментарии известный сценарист Юлия Лемарк, реакция некоторых представителей актерской среды оказалась весьма противоречивой.

«Обзавидовались! Но сохраняют хорошую мину при плохой игре», — поделилась Юлия Лемарк с MK.RU.

При этом, по словам Юлии Лемарк, большинство профессионалов российского кинематографа, несмотря на токсичную атмосферу в некоторых кругах, сосредоточены на работе и создании качественного контента.

Сама Юлия выразила надежду, что случай Юры Борисова станет началом новой тенденции, где российские кинематографисты будут регулярно получать международное признание.

«Мне же хочется, чтобы случай Юры Борисова стал тенденцией, чтобы он был первым в «клине» талантливых наших кинематографистов, которые покорят мир», — отметила Лемарк.

Что касается самого актера, то его профессиональные качества не вызывают сомнений.

«Юра Борисов сильный, яркий, харизматичный. Во всех своих работах он разный», — добавила Юлия Лемарк.

Именно эта многогранность и профессионализм, по мнению экспертов, и привела к тому, что талант актера был признан не только в России, но и на международном уровне.

Напомним, фильм «Анора», за роль второго плана в котором Юра Борисов был номинирован на «Оскар», получил пять золотых статуэток.