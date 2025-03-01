Юра Борисов — о номинации на «Оскар»: «Просто мне повезло»

Российский актер Юра Борисов, номинированный на престижную премию «Оскар», сохраняет спокойствие и скромность перед церемонией награждения, которая состоится уже в ближайшее воскресенье в США (по московскому времени — в понедельник).

В интервью актер подчеркнул, что считает свою номинацию заслугой целой команды профессионалов, работавших над проектом.

«Рядом со мной очень много людей, которые в этом участвовали, и это их заслуга в том числе. Да, конечно, моя доля тоже есть. Но мы всей командой делаем кино, а номинируют актера», — отметил Юра Борисов в программе «Утро. ТНТ».

Актер признался, что ему немного неловко от внимания к его персоне, поскольку успех картины —результат коллективных усилий.

«Мы это все вместе делали и приложили равное количество усилий. Просто мне повезло», — добавил он.

Скромность и признание заслуг всей команды говорят о зрелом подходе молодого актера к своему успеху. Такой взгляд на творческий процесс подчеркивает важность командной работы в кинематографе, где каждый участник вносит свой неоценимый вклад в создание конечного продукта.