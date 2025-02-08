Юра Борисов: настоящая фамилия актера и торговля на Черкизовском рынке

Все, кто впервые познакомился с работой Юры Борисова почему-то только в фильме «Анора» 18+, за которую артиста выдвинули на премию «Оскар» (номинация «Лучший актер второго плана», результаты голосования назовут 2 марта), были шокированы: неужели у нас в кино есть такие?! А вот «Телепрограмма» следила за его карьерой еще со времен сериалов «Мотыльки» 18+, «Закон каменных джунглей» 16+ и «Молодая гвардия» 12+. Самое время познакомиться с биографией артиста, совершившего прорыв в американский кинокосмос.
Настоящая фамилия - Сивуха
Фото: личный архив Юры Борисова
Да, именно под такой фамилией Юрий рос, это фамилия его папы - несостоявшегося медика, мастера на все руки: работал и физруком, и электриком, и слесарем. Фамилию Борисов артист взял у мамы, которая работала риелтором. Дома трех поколений его семьи находятся во Владимирской области, но корни у артиста белорусские - предки приехали в Россию именно оттуда. Бабушка - доктор медицинских наук. Дедушка прошел концлагерь, как герой Борисова в «Т-34», а потом в наукограде Реутове разрабатывал пульт управления для МКС.
В детстве торговал на рынке
В 90-е профессии родителей Юры стали не нужны, семья была вынуждена выкручиваться. Начали продавать домашние растения на знаменитом Черкизовском рынке в Москве. Там Борисов, по его словам, учился торговаться. Там и были заработаны деньги на отдельную квартиру.
Поступил на бюджет под расписку
Несмотря на занятия в театральной студии, родители не настаивали на том, чтобы Юра стал актером. Просто хотели, чтобы он получил диплом. Где угодно, только бесплатно.
- Для родителей было важно только то, чтобы я попал на бюджетное отделение и получил высшее образование, - вспоминал артист. - Я даже маме написал расписку: «Обязуюсь поступить в институт на бюджет».
Отучился в Щепке, где встретил будущую жену Анну, и начал работать у больших мастеров: в «Отелло» Юрия Бутусова (Людовико) и «Ромео и Джульетте» Константина Райкина (Бальтазар). Но и в театре так и не осел. Опять скучно: «Мне не очень нравится повторять одно и то же, быть привязанным к одному месту. Не хочется однообразия. Щепка пропахла старомодностью».
Занимался бальными танцами
Это теперь Юра играет грозных бруталов, простых надежных парней, четких пацанов, иногда наркоманов, бандитов, «афганцев» и так далее. А вообще-то натура у артиста весьма тонкая и ранимая (достаточно посмотреть любое из редких интервью Борисова) - занятия в детстве бальными танцами, а не боксом это подтверждают. Правда, из танцев он вскоре ушел: «стало скучно».
Снимался на обложку голым
Юра - примерный семьянин (с женой Анной и дочерьми Акулиной и Марфой). Фото: личный архив Юры Борисова
Смелости артиста тоже можно позавидовать. Не каждый мужчина готов оголяться на камеру для съемки в гламурном журнале. Юра смог. Настолько готов к экспериментам, открыт и принял себя. В летней фотосессии петербургского журнала он по-настоящему удивил, представ неглиже (с тыльной части туловища, к счастью) под деревенским самодельным душем и в старой ванне посреди сада.
Снялся в прогремевшем на весь мир фильме еще 15 лет назад
«Да он же реинкарнация Юла Бриннера!» - шутят в Сети. Бриннер, напомним, был американским актером-оскароносцем русского происхождения (родился во Владивостоке). Фото: Global Look, Даниил Опарин
Да, задолго до успеха «Аноры» случился триумф «Елены» 18+ Андрея Звягинцева. Там же, в Каннах, в 2011 году (приз жюри «Особый взгляд»). Сейчас этого проекта нет даже в википедийной биографии Борисова, но эпизодическая роль, одна из первых в жизни, - есть. Юре тогда было 18, и он мог реально прославиться: пробовался на главную роль, внука главной героини по имени Саша. Но Звягинцев утвердил Игоря Огурцова, а Борисову сказал: «Будешь чуваком с семечками и пивасом. Совсем тебя бортануть не хочется. Все-таки первый раз в большом кино снимаешься».
Хотел удалить все зубы
Есть у актеров такая особенность - для погружения в образ они порой доводят себя до исступления и идут на совсем уж, как кажется рядовому зрителю, безумные вещи. Юра идет тем же путем: по его собственному признанию, он употреблял амфетамин ради роли наркомана в картине «Хрусталь» 18+, катался в плацкарте перед съемками триллера «Купе номер шесть» 18+, таксовал перед работой в «Кентавре» 18+, а еще задумал удалить все зубы (!!!). Чтобы поставить вместо них штырьки и на них, в зависимости от роли, надевать нужные зубы, отличающие определенного героя: «Это дает совсем другое ощущение, челюсть сильно меняет человека».
Датский актер Мадс Миккельсен над таким фанатизмом потешается: «Это чушь собачья. А что если фильм - говно? Чего ты тогда достиг, в твоем понимании? Мне что, надо восхищаться тому, что ты не выходил из образа? Да тебе в него и входить не надо было! А как ты будешь готовиться к роли серийного убийцы?!»
К счастью, Юра вроде бы научился вживаться в образ без таких «костылей».
Имеет альтернативную биографию
Везде написано, что 8 декабря 1992 года Юрий появился на свет в Реутове, рос в семье рабочих людей и т. д. Но все это, учитывая тягу Борисова отличаться и удивлять, может быть не до конца правдой. В одном из номеров журнала Esquire актер перевоплотился в писателя Виктора Пелевина и дал шуточное интервью от его имени. А потом рассказал небылиц от себя: как родился во время полета в небе, как был забыт в электричке, рос в интернате, а потом кочевал с бродячим цирком. Артист перемежал выдумки с реальными фактами биографии - и кто знает, может, мы знаем не совсем того Юру, за которого он себя выдает? Вдруг он и правда родился в небесах - может, там и раздали ему таланта, да и гагаринская улыбка - тоже из космоса?
Вопрос – ребром
А почему не Юрий?
Актер предпочитает, чтобы его полное имя звучало и писалось как Юра. «Это мой внутренний протест против «вы», - говорил артист в одном интервью и вспомнил, как мама и папа называли его бабушек (то есть свекровь и тещу соответственно) на «вы» и по имени-отчеству. «Любви в этом не ощущалось, чувствовался барьер», - считает Борисов.
Кроме того, для английского уха «Юрий» звучит жестковато - в отличие от мягкого «Юра», что теперь для артиста крайне важно.
Скоро выйдут сразу два новых фильма с Борисовым:
«Пророк. История Александра Пушкина» 6+. Мюзикл про поэта с Юрой в заглавной роли. В прокате с 14 февраля.
«Кончится лето» 18+. Драма про двух братьев - выпускника школы (Макар Хлебников) и бывшего зэка (Юра Борисов) из якутского поселка золотодобытчиков. Они становятся участниками преступления и пускаются в бега. В прокате с 27 февраля.