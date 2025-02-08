Юра Борисов: настоящая фамилия актера и торговля на Черкизовском рынке

Да, именно под такой фамилией Юрий рос, это фамилия его папы - несостоявшегося медика, мастера на все руки: работал и физруком, и электриком, и слесарем. Фамилию Борисов артист взял у мамы, которая работала риелтором. Дома трех поколений его семьи находятся во Владимирской области, но корни у артиста белорусские - предки приехали в Россию именно оттуда. Бабушка - доктор медицинских наук. Дедушка прошел концлагерь, как герой Борисова в «Т-34», а потом в наукограде Реутове разрабатывал пульт управления для МКС.

В детстве торговал на рынке

В 90-е профессии родителей Юры стали не нужны, семья была вынуждена выкручиваться. Начали продавать домашние растения на знаменитом Черкизовском рынке в Москве. Там Борисов, по его словам, учился торговаться. Там и были заработаны деньги на отдельную квартиру.

Поступил на бюджет под расписку

Несмотря на занятия в театральной студии, родители не настаивали на том, чтобы Юра стал актером. Просто хотели, чтобы он получил диплом. Где угодно, только бесплатно.

- Для родителей было важно только то, чтобы я попал на бюджетное отделение и получил высшее образование, - вспоминал артист. - Я даже маме написал расписку: «Обязуюсь поступить в институт на бюджет».

Отучился в Щепке, где встретил будущую жену Анну, и начал работать у больших мастеров: в «Отелло» Юрия Бутусова (Людовико) и «Ромео и Джульетте» Константина Райкина (Бальтазар). Но и в театре так и не осел. Опять скучно: «Мне не очень нравится повторять одно и то же, быть привязанным к одному месту. Не хочется однообразия. Щепка пропахла старомодностью».

Занимался бальными танцами

Это теперь Юра играет грозных бруталов, простых надежных парней, четких пацанов, иногда наркоманов, бандитов, «афганцев» и так далее. А вообще-то натура у артиста весьма тонкая и ранимая (достаточно посмотреть любое из редких интервью Борисова) - занятия в детстве бальными танцами, а не боксом это подтверждают. Правда, из танцев он вскоре ушел: «стало скучно».

Снимался на обложку голым