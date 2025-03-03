Актеры фильма «Анора» отпраздновали триумф на «Оскаре» танцами под хит группы t.A.T.U

Команда фильма «Анора», получившая престижную награду Американской киноакадемии, устроила яркое празднование своего успеха. На вечеринке, последовавшей за торжественной церемонией, российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вместе с другими гостями зажигали под культовый хит группы t.A.T.U All The Things She Said.
На видео с празднования видно, как артисты наслаждаются моментом триумфа: Юра Борисов в элегантном черном костюме с белой рубашкой и Марк Эйдельштейн в стильном брючном комплекте становятся частью общего веселья.
Марк Эйдельштейн и Юра Борисов на афтепати. Фото: стоп-кадр соцсети
Напомним, что 3 марта состоялась 97-я церемония вручения премии «Оскар», где картина «Анора» режиссера Шона Бейкера, в которой снялись артисты из России, была признана лучшим фильмом года. Картина также получила еще четыре награды в ключевых номинациях, включая призы за лучшую режиссуру и женскую роль.
Для российского кинематографа эта церемония стала особенной – впервые номинантом на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» стал отечественный актер. Юра Борисов, хоть и не получил заветную статуэтку (она досталась Кирану Калкину за «Настоящую боль»), все равно вошел в историю.
Публично поддержала российского актера Ксения Собчак, отметив его и Марка Эйдельштейна как символы гордости и радости. Телеведущая выразила уверенность в том, что Юра Борисов продолжит покорять новые высоты в своей карьере.
Этот «оскаровский» успех «Аноры» стал историческим событием не только для создателей фильма, но и для всего российского кинематографа, открыв новые перспективы для отечественных актеров на международной арене.