Актеры фильма «Анора» отпраздновали триумф на «Оскаре» танцами под хит группы t.A.T.U

Напомним, что 3 марта состоялась 97-я церемония вручения премии «Оскар», где картина «Анора» режиссера Шона Бейкера, в которой снялись артисты из России, была признана лучшим фильмом года. Картина также получила еще четыре награды в ключевых номинациях, включая призы за лучшую режиссуру и женскую роль.

Для российского кинематографа эта церемония стала особенной – впервые номинантом на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» стал отечественный актер. Юра Борисов, хоть и не получил заветную статуэтку (она досталась Кирану Калкину за «Настоящую боль»), все равно вошел в историю.

Публично поддержала российского актера Ксения Собчак, отметив его и Марка Эйдельштейна как символы гордости и радости. Телеведущая выразила уверенность в том, что Юра Борисов продолжит покорять новые высоты в своей карьере.

Этот «оскаровский» успех «Аноры» стал историческим событием не только для создателей фильма, но и для всего российского кинематографа, открыв новые перспективы для отечественных актеров на международной арене.