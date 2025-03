Актеры фильма «Анора» отпраздновали триумф на «Оскаре» танцами под хит группы t.A.T.U

Команда фильма «Анора», получившая престижную награду Американской киноакадемии, устроила яркое празднование своего успеха. На вечеринке, последовавшей за торжественной церемонией, российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вместе с другими гостями зажигали под культовый хит группы t.A.T.U All The Things She Said.

На видео с празднования видно, как артисты наслаждаются моментом триумфа: Юра Борисов в элегантном черном костюме с белой рубашкой и Марк Эйдельштейн в стильном брючном комплекте становятся частью общего веселья.