Певица Зайцева — о Понаровской, сын которой умер: «Слава богу, у Ирины есть внуки»

Певица
У 39-летнего мужчины остались жена и двое детей. Ирина Понаровская обожает своих внуков — шестилетнюю Шарлотту и десятилетнего Эрика. В свое время она даже жила на одной территории с семьей сына, чтобы иметь возможность как можно больше времени проводить с внуками. Десятилетний Эрик очень похож на своего папу.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Внуки Ирины Понаровской. Фото: кадр YouTube-шоу «Света вокруг света»
«Господь оставил Максимку, он копия Алешки. Он называет меня Таня, так же и Алеша меня называл», — рассказала Teleprogramma.org Татьяна Зайцева.
Сестры Татьяна и Ольга Зайцевы. Фото: Global Look Press
«Слава богу, у Ирины есть внуки… Только Господь знает, почему забирает, почему дает копии. После гибели детей жизнь матерей резко поворачивает в другую сторону. И эта противоположная жизнь дает возможность повернуть на более правильную дорогу, без ошибок», — добавила Татьяна Зайцева в беседе с Teleprogramma.org.
Читайте также: