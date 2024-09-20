Певица Зайцева — о Понаровской, сын которой умер: «Слава богу, у Ирины есть внуки»

Певица Татьяна Зайцева несколько лет назад потеряла сына Алешу. Молодой человек погиб в Москве. Звезда рассказала Teleprogramma.org, что хорошо чувствует боль, которую сейчас испытывает Ирина Понаровская , сын которой, Энтони Родд, скоропостижно скончался в Москве в ночь на 20 сентября.

У 39-летнего мужчины остались жена и двое детей. Ирина Понаровская обожает своих внуков — шестилетнюю Шарлотту и десятилетнего Эрика. В свое время она даже жила на одной территории с семьей сына, чтобы иметь возможность как можно больше времени проводить с внуками. Десятилетний Эрик очень похож на своего папу.