Певица Зайцева — о Понаровской, сын которой умер: «Слава богу, у Ирины есть внуки»

Сын Ирины Понаровской Энтони Родд и его жена Анна. Фото: соцсети Анны Чайниковой

Певица Татьяна Зайцева выразила соболезнование Ирине Понаровской в беседе с Teleprogramma.org и дала понять, что все происходит по воле Бога.

Певица Татьяна Зайцева несколько лет назад потеряла сына Алешу. Молодой человек погиб в Москве. Звезда рассказала Teleprogramma.org, что хорошо чувствует боль, которую сейчас испытывает Ирина Понаровская, сын которой, Энтони Родд, скоропостижно скончался в Москве в ночь на 20 сентября.

У 39-летнего мужчины остались жена и двое детей. Ирина Понаровская обожает своих внуков — шестилетнюю Шарлотту и десятилетнего Эрика. В свое время она даже жила на одной территории с семьей сына, чтобы иметь возможность как можно больше времени проводить с внуками. Десятилетний Эрик очень похож на своего папу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Внуки Ирины Понаровской. Фото: кадр YouTube-шоу «Света вокруг света»

«Господь оставил Максимку, он копия Алешки. Он называет меня Таня, так же и Алеша меня называл», — рассказала Teleprogramma.org Татьяна Зайцева.

Сестры Татьяна и Ольга Зайцевы. Фото: Global Look Press

«Слава богу, у Ирины есть внуки… Только Господь знает, почему забирает, почему дает копии. После гибели детей жизнь матерей резко поворачивает в другую сторону. И эта противоположная жизнь дает возможность повернуть на более правильную дорогу, без ошибок», — добавила Татьяна Зайцева в беседе с Teleprogramma.org.

Читайте также:

Читайте также