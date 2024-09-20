Умер сын Ирины Понаровской

Не стало сына известной певицы, заслуженной артистки РСФСР, 71-летней Ирины Понаровской . Как сообщается, трагедия случилась в эту пятницу, 20 сентября, рано утром.

39-летний Энтони Родд внезапно почувствовал себя очень плохо. Супруга молодого мужчины тут же вызвала скорую помощь, но медики, приехавшие по вызову уже ничем не смогли помочь своему пациенту.

Сын Ирины Понаровской скоропостижно скончался. Точная причина смерти Энтони Родда пока не установлена, но по предварительной информации, молодой мужчина умер из-за проблем с сердцем.

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Напомним, Энтони Родд появился на свет в браке Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда.

После того, как Ирина Понаровская развелась с мужем, сын остался жить с отцом. Певица протестовала против этого, но оказалась бессильна. Бывший муж увез мальчика в Эстонию. Энтони Родд учился в Норвегии, где приобрел профессию дизайнера ювелирных изделий.