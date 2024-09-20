Подруга Понаровской Зайцева со слезами прокомментировала смерть ее сына: «Бедная Ира! Она его так любила»

Солистка некогда популярного дуэта сестер-близнецов Зайцевых — Татьяна Зайцева — в разговоре с Teleprogramma.org выразила соболезнования певице Ирине Понаровской, сын которой скоропостижно скончался .

Татьяна Зайцева рассказала, что была очень дружна с Ириной Понаровской и знала сына певицы Энтони Родда, который был ровесником ее наследника Алеши. Молодого человека тоже нет в живых. Он погиб несколько лет назад в Москве.

Узнав о смерти сына Ирины Понаровской, Татьяна Зайцева расплакалась и вспомнила о своем Алеше.

«Бедная Ира! Она его так любила — это что-то! Какой ужас. Наши соболезнования Ирочке. Мы Иру очень хорошо знали, дружили всегда. Они с Энтони друг друга безумно любили, это я точно знаю», — поделилась Татьяна Зайцева с Teleprogramma.org.