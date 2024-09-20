Подруга Понаровской Зайцева со слезами прокомментировала смерть ее сына: «Бедная Ира! Она его так любила»

Солистка некогда популярного дуэта сестер-близнецов Зайцевых — Татьяна Зайцева — в разговоре с
Татьяна Зайцева рассказала, что была очень дружна с Ириной Понаровской и знала сына певицы Энтони Родда, который был ровесником ее наследника Алеши. Молодого человека тоже нет в живых. Он погиб несколько лет назад в Москве.
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«Бедная Ира! Она его так любила — это что-то! Какой ужас. Наши соболезнования Ирочке. Мы Иру очень хорошо знали, дружили всегда. Они с Энтони друг друга безумно любили, это я точно знаю», — поделилась Татьяна Зайцева с Teleprogramma.org.
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Сестры Татьяна и Елена Зайцевы. Фото: Global Look Press
Татьяна Зайцева считает, что Ирине Понаровской пережить гибели сына могут помочь только высшие силы.
«Нам помог пережить потерю Господь Бог. У меня стоит фотография сына, на которой он запечатлен за несколько месяцев до гибели. Господь оставил Максимку, он копия Алешки. Он называет меня Таня, так же и Алеша меня называл», — добавила Татьяна Зайцева в беседе с Teleprogramma.org.
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