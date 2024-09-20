Невестка Понаровской Чайникова раскрыла детали смерти сына певицы: «Забежала, а Энтони в пустой ванне лежит»

Раскрыты подробности скоропостижной смерти 39-летнего сына известной певицы, 71-летней Ирины Понаровской Энтони Родда.

Жена покойного Анна Чайникова рассказала, что накануне вечером в их семье все происходило по обычной схеме. Она, муж и их дети шести и десяти лет поужинали, примерно в одиннадцать часов все разошлись по своим комнатам и укладывались спать.

Энтони Родд пошел принять душ перед сном, а Анна легла спать и сразу же уснула. Проснулась только под утро и не обнаружив супруга в кровати отправилась в ванную комнату, откуда доносился шум воды.

«Забежала, а Энтони в пустой ванне лежит», — рассказала невестка Ирины Понаровской.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

На ноге мужа Анна увидела ссадину. Предположительно, молодой человек упал, когда ему стало плохо.

По предварительной информации, сыну Ирины Понаровской стало плохо с сердцем. Смерть, судя по всему, наступила ночью и была мгновенной.

По словам невестки Ирины Понаровской, ее супруг не злоупотреблял алкоголем. Последние два года жизни не работал, занимался воспитанием детей и вел здоровый образ жизни.