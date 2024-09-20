Прохор Шаляпин выразил соболезнование Ирине Понаровской в связи со смертью сына: «Все слова излишни»

Шоумен и певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.org дал понять, что шокирован событиями этой пятницы, 20 сентября. О смерти единственного сына известной исполнительницы Ирины Понаровской Прохор Шаляпин узнал из новостей. Они привели его в ужас.

Через Teleprogramma.org Прохор Шаляпин передал Ирине Понаровской свое глубочайшее соболезнование в связи с постигшей ее тяжелой утратой.

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«Я выражаю самые глубокие соболезнования Ирине Понаровской. Это самое страшное для любой матери — потерять сына. Тут все слова излишни. 39 лет всего… Это просто уму непостижимо. Мы всей страной Ирине Понаровской искренне соболезнуем», — сказал Teleprogramma.org Прохор Шаляпин .

Напомним, единственный сын Ирины Понаровской, 39-летний художник Энтони Родд, скоропостижно скончался в ночь на 20 сентября. Его тело в ванной комнате рано утром обнаружила супруга. Молодой мужчина накануне вечером отправился принимать душ и упал в ванну. По предварительной информации, Энтони Родд скончался из-за проблем с сердцем.