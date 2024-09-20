Лев Лещенко отреагировал на смерть единственного сына Ирины Понаровской: «Выражу ей соболезнование!»

Известный певец Лев Лещенко в разговоре с Teleprogramma.org отказался от публичного выражения поддержки популярной исполнительнице Ирине Понаровской, потерявшей сына.
Лев Лещенко дал понять, что предпочитает высказывать соболезнования сугубо лично, а не передавать через третьих лиц.
Лев Лещенко буквально пятью словами отреагировал на скоропостижную смерть сына Ирины Понаровской.
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«Я сам выражу ей соболезнование!» — так Лев Лещенко отреагировал на просьбу Teleprogramma.org сказать слова поддержки Ирине Понаровской.
Напомним, сын Ирины Понаровской, Энтони Родд, скончался в ночь на 20 сентября. Ему было всего 39 лет. У мужчины остались жена и двое детей.
Ранее слова соболезнования и поддержки Ирине Понаровской в беседе с Teleprogramma.org выразили продюсер Леонид Дзюник и шоумен Прохор Шаляпин.