Лев Лещенко отреагировал на смерть единственного сына Ирины Понаровской: «Выражу ей соболезнование!»

Лев Лещенко. Фото: Global Look Press

Известный певец Лев Лещенко в беседе с Teleprogramma. org отказался публично выражать соболезнования Ирине Понаровской.

Известный певец Лев Лещенко в разговоре с Teleprogramma.org отказался от публичного выражения поддержки популярной исполнительнице Ирине Понаровской, потерявшей сына.

Лев Лещенко дал понять, что предпочитает высказывать соболезнования сугубо лично, а не передавать через третьих лиц.

Лев Лещенко буквально пятью словами отреагировал на скоропостижную смерть сына Ирины Понаровской.

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«Я сам выражу ей соболезнование!» — так Лев Лещенко отреагировал на просьбу Teleprogramma.org сказать слова поддержки Ирине Понаровской.

Скрин переписки Teleprogramma.org со Львом Лещенко. Фото: скрин

Напомним, сын Ирины Понаровской, Энтони Родд, скончался в ночь на 20 сентября. Ему было всего 39 лет. У мужчины остались жена и двое детей.

Ранее слова соболезнования и поддержки Ирине Понаровской в беседе с Teleprogramma.org выразили продюсер Леонид Дзюник и шоумен Прохор Шаляпин.

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