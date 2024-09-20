Лев Лещенко отреагировал на смерть единственного сына Ирины Понаровской: «Выражу ей соболезнование!»

Напомним, сын Ирины Понаровской, Энтони Родд, скончался в ночь на 20 сентября. Ему было всего 39 лет. У мужчины остались жена и двое детей.

Ранее слова соболезнования и поддержки Ирине Понаровской в беседе с Teleprogramma.org выразили продюсер Леонид Дзюник и шоумен Прохор Шаляпин .