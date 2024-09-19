Адвокат Кати Лель заявила, что Отар Кушанашвили не пытался помириться с певицей

Катя Лель недавно решила судиться с Отаром Кушанашвили . Ей не понравилось, как телеведущий высмеивал ее разговоры об инопланетянах в одной из передач. Теперь артистка хочет, чтобы он удалил этот выпуск шоу и извинился перед ней. В противном случае звезда хочет получить 6,5 миллиона за то, что он ее оскорбил. Отметим, что минувшим летом Отар узнал, что болен раком. Он пережил операцию и две клинические смерти. Сейчас телеведущий проходит курс химиотерапии.

Но ранее Лель уже признавалась, что решила судиться с ним до того, как у журналиста нашли тяжелую болезнь. Первое судебное заседание состоится в октябре. Ситуацию для Teleprogramma.org прокомментировала Татьяна Галанцева, адвокат Кати Лель.

«Ситуация с судом Отара такова: на сегодняшний день еще не было ни одного заседания суда с участием ответчика, поэтому правовая позиция Отара нам не известна. Каких-либо предложений от Отара Кушанашвили или его адвоката о мирном урегулировании спора не поступало. В этой связи Екатерина Лель все еще поддерживает свои исковые требования к Отару Кушанашвили , так как правовых или любых иных оснований для их изменения мы не наблюдаем. Касательно результата рассмотрения спора мы по-прежнему придерживаемся позиции, при которой основной целью иска является удаление спорного контента и публичное опровержение изложенной в нем в отношении Екатерины информации. Все остальное — на усмотрение суда или мирное решение сторон. Негативное развитие сценария судебной перспективы даже не рассматриваем. Будем добиваться справедливости любыми доступными с правовой точки зрения методами. Однако если одну из сторон по каким-либо причинам не будет устраивать вынесенный судебный акт, то она, конечно же, сможет воспользоваться правом на апелляционное обжалование. Тем не менее очень надеюсь на скорейшее урегулирование данного спора, потому что здесь как-будто до неприличия очевидно, на чьей стороне правда», — пояснила юрист.