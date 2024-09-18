В окружении Отара Кушанашвили Катю Лель назвали забытой певицей

Катя Лель переживает новую волну популярности. Она не скрывает, что ее песни привлекли внимание иностранцев.

Недавно Катя Лель подала иск в суд на Отара Кушанашвили . Артистка отметила, что телеведущий высмеял ее слова о встрече с инопланетянами. Теперь она требует, чтобы он заплатил 6,5 миллиона рублей за то, что ее оскорбил.

С уд состоится уже 14 октября. При этом Отар Кушанашвили проходит лечение. Летом у него обнаружили рак и назначили химиотерапию.

Представители Отара Кушанашвили отказываются комментировать демарш против него со стороны певицы Кати Лель. Продюсер Виктор Ладненко объяснил Teleprogramma.org, что они не хотят реагировать на выпады Кати Лель не просто так.

«Какой смысл нам лишний раз пиарить всеми забытую певицу? Не будем этого делать», — заявил Виктор Ладненко в беседе с Teleprogramma.org.

При этом, Катя Лель отмечала, что решила судиться с Отаром Кушанашвили до того, как стало известно о его тяжелой болезни. Более того, певица хочет, чтобы он извинился и удалил контент, где высмеивает ее. Тем временем Отар Кушанашвили готовится к операции, которая назначена на первые числа октября.