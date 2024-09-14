Отар Кушанашвили высказался о новой жене Гарика Харламова : «Это создание, которой он сломает судьбу»

Отар Кушанашвили недавно вышел из больницы. Он борется с онкологическим заболеванием. По словам телеведущего, ему помогают справиться с нелегким состоянием друзья и работа. Он также принял участие в шоу «Кстати» Medium Quality и «VK Видео». Примечательно, что журналист прокомментировал свадьбу Гарика Харламова с Катериной Ковальчук. Он пошутил, что у юмориста это уже седьмой брак, хотя на самом деле артист женился в третий раз . По словам Отара, комик может сломать судьбу своей новой супруге.

Телеведущий вспомнил, что Харламов жил с Кристиной Асму с в одном доме после развода и они общались через телефон.

«Лежали в одном гамаке и обменивались СМС-сообщениями. Он: «Дай мне тарелку с розовой каемкой». Она: «Пошел ты». Оказывается, она стояла рядом с ним в этот момент. И все это описывают… И эта Ковальчук… Это создание, которой он сломает судьбу. Дай Бог вам счастливой семейной жизни!» — сказал 54-летний Кушанашвили.

Примечательно, Харламов ранее заявил, что этот брак для него станет последним. Он уверен, что встретил любовь всей жизни. Актер даже гуляет с супругой, хотя раньше предпочитал сидеть дома.