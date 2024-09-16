Отар Кушанашвили готовится к операции по удалению раковой опухоли
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press
Журналист Отар Кушанашвили готовится в серьезной операции.
Минувшим летом у известного журналиста Отара Кушанашвили было обнаружено онкологическое заболевание. Врачи поставили ему диагноз рак кишечника. С того момента Отар Кушанашвили находится под наблюдением медиков. Он уже прошел четыре химиотерапии. При этом Отар Кушанашвили продолжает вести свою передачу. Однако 16 сентября стало известно, что телеведущий готовится к новой операции, которая будет для него важной.
Телеграм-канал Mash сообщает, что в начале октября Отару Кушанашвили сделают операцию по удалению раковой опухоли в кишечнике. Отмечается, что сейчас журналист хорошо себя чувствует. Врачи делают ему капельницы, чтобы поднять иммунитет.