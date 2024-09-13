Отар Кушанашвили отреагировал на намерение Кати Лель отсудить у него 6 млн рублей: «Улыбаюсь»

Известный журналист Отар Кушанашвили в соцсети высказался об иске к нему певицы Кати Лель. Вокалистка требует с Отара Кушанашвили 6 млн рублей за то, что тот высмеял ее рассказы о встречах с инопланетянами.

Говоря о намерении Кати Лель получить от него крупную сумму денег, Отар Кушанашвили заподозрил полное отсутствие чувства юмора у певицы.

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«Я улыбаюсь, когда наблюдаю такие поступки людей. Ну хочет она верить в инопланетян — пусть верит, но мне кто запретит смеяться над этим?» — сказал Отар Кушанашвили .

Он заверил, что вполне может за себя постоять. Но подчеркнул, что не очень хочет обсуждать детали предстоящего судебного разбирательства с Катей Лель , поскольку сосредоточен на других событиях в своей жизни.