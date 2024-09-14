Даже участники «Последнего героя» не видели их романа. Зачем Бородина изображает любовь к Сердюкову?

Ксения Бородина совсем недавно заявляла о том, что она никогда больше не будет показывать в сетях личную жизнь. Удивительно, но теперь она только и делает, что заливает в свои блоги фото и видео с Николаем Сердюковым, с которым познакомилась во время работы над шоу ТВ-3 «Последний герой».

И знаете, что тут интересно? Некоторые участники проекта вообще не замечали, что между ведущей Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым начинаются отношения.

«Ксюша могла что-нибудь Коле сказать, подколоть его, Коля — в ее адрес. Но не было такого, чтобы все такие: «Ой, у них прям роман». Такого не было абсолютно», — рассказал победитель телепроекта Дмитрий Конышев изданию Teleprogramma.org .

«Я не замечала между ними искры», — призналась Teleprogramma.org Александра Маслакова.

«Я не заметил, что между ними что-то есть. Хотя со стороны Николая были в ее адрес комплименты, шутки, это считывалось все. Но вот внимания от Ксюши к Николаю я не видел», — высказался Давид Ниамеди .

Профайлер Алексей Филатов , основатель Академии профайлинга, по нашей просьбе также посмотрел видео, где Ксения Бородина целуется с Николаем Сердюковым. Какие выводы сделал эксперт, читайте в нашем материале, они удивительны .