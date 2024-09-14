Даже участники «Последнего героя» не видели их романа. Зачем Бородина изображает любовь к Сердюкову?
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети Ксении Бородиной
В последнее время соцсети телеведущей Ксении Бородиной показывают только одну часть ее жизни.
Ксения Бородина совсем недавно заявляла о том, что она никогда больше не будет показывать в сетях личную жизнь. Удивительно, но теперь она только и делает, что заливает в свои блоги фото и видео с Николаем Сердюковым, с которым познакомилась во время работы над шоу ТВ-3 «Последний герой».
И знаете, что тут интересно? Некоторые участники проекта вообще не замечали, что между ведущей Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым начинаются отношения.
«Ксюша могла что-нибудь Коле сказать, подколоть его, Коля — в ее адрес. Но не было такого, чтобы все такие: «Ой, у них прям роман». Такого не было абсолютно», — рассказал победитель телепроекта Дмитрий Конышев изданию Teleprogramma.org.