Ниамеди – об отношениях Бородиной и Сердюкова на «Последнем герое»: «Внимания от Ксюши я не видел»

Участник проекта ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон» Давид Ниамеди сказал журналисту Teleprogramma.org , что очень рад за Ксению Бородину и Николая Сердюкова, которые познакомились на шоу и теперь состоят в отношениях. Недавно блогер даже познакомил телеведущую со своими близкими родственниками в Ставрополе.

Вместе с тем, Ксения Бородина , когда работала над шоу в Республике Алтай всячески скрывала свою симпатию к участнику реалити. А вот со стороны Никола Сердюкова симпатия прослеживалась.

«На самом проекте я не заметил, что между ними что-то есть. Хотя со стороны Николая были в ее адрес комплименты, шутки, это считывалось все. Но вот внимания от Ксюши к Николаю я не видел, но, видимо, все же он тронул ее сердечко», - прокомментировал в беседе с нашим журналистом Давид Ниамеди.

Он заметил, что услышать о романе Ксении и Николая было для него неожиданно.

Как сейчас живет Давид Ниамеди, где работает и с кем из участников «Последнего героя» поддерживает связь, читайте в эксклюзивном интервью нашего сайта.