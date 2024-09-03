Ниамеди – об отношениях Бородиной и Сердюкова на «Последнем герое»: «Внимания от Ксюши я не видел»

Участник проекта ТВ-3
Вместе с тем,
«На самом проекте я не заметил, что между ними что-то есть. Хотя со стороны Николая были в ее адрес комплименты, шутки, это считывалось все. Но вот внимания от Ксюши к Николаю я не видел, но, видимо, все же он тронул ее сердечко», - прокомментировал в беседе с нашим журналистом Давид Ниамеди.
Он заметил, что услышать о романе Ксении и Николая было для него неожиданно.
Как сейчас живет Давид Ниамеди, где работает и с кем из участников «Последнего героя» поддерживает связь, читайте в
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