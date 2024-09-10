Стилист Громов — о костюме оверсайз Долиной: «Напоминает наряд клоуна!»

«Желтый цвет в этом году актуален как никогда. Оверсайз-костюмы по-прежнему актуальны и действительно могут скрыть несовершенство фигуры. В данном случае костюм сидит на Долиной не самым лучшим образом, напоминает наряд клоуна. Декоративный элемент на штанине только усугубляет ситуацию. Прикрепить красный нос — и готов новый актер в Цирк Никулина на Цветном бульваре!

Также хочу заметить, что широкие брюки редко хорошо смотрятся на людях с невысоким ростом. Как правило, визуально человек выглядит так ниже, чем есть на самом деле.

Я вижу это образ несколько иначе. Цвет костюма мне нравится. Подобрав брюки в половину уже и чуть выше колен, можно было бы вытянуть силуэт, сделав прическу менее объемную. Гораздо лучше бы смотрелся оверсайз-жакет, и в целом появилась бы гармония в образе», — высказался эксперт.