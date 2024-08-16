Маслакова после «Последнего героя»: про опасность Сердюкова, свою главную ошибку в шоу и мечту купить квартиру

Мы уже рассказали о жизни в шоу и после него
Для Александры Маслаковой это не первый опыт участия в легендарном проекте. Она уже боролась за звание «последнего героя» на Занзибаре.
Звезда проекта рассказала о том, почему будет вспоминать Алтай всю свою жизнь, зачем перед проектом набирала вес и почему не может слышать имя возлюбленного Ксении Бородиной Николая Сердюкова.
— Вы стали участницей двух «Последних героев»: на острове Занзибар и на Алтае. Где вам выживать было сложнее и почему?
Сложнее было на Алтае, там более суровый климат. В Африке было все, о чем поется в песне: бананы-кокосы. Апельсинов, правда, не было, но был физалис, манго, папайя. Было много разных фруктов, на которых можно было спокойно прожить. На Алтае из фруктов было ничего. Да там в принципе в июне вообще ничего нет, это не сезон. К тому же в Африке было жарко, а на Алтае было очень холодно. Я вообще не снимала свое термобелье, и хорошо, что оно у меня вообще было. Как остальные участники справлялись без него, я не знаю.
Александра Маслакова. Фото: ТВ-3
— Как вы считаете, вам удалось проявить себя в шоу «Последний герой. Русский сезон» в полной мере?
— Нет, мне никак не удалось проявить себя в новом сезоне. И это, кстати, ошибка многих финалистов, которые приходят на проект и думают, что по старой стратегии может сработать новый план. На самом деле у меня не было шанса хоть как-то себя в этот раз проявить. Все испытания были на грубую физическую силу. Личные испытания, в которых я сильна и в которых я хорошо себя показываю, происходят обычно после объединения, а мне до него дойти, к сожалению, не удалось. Я бы назвала этот сезон провальным для себя.
— Куда бы вы потратили 5 млн, если бы выиграли в шоу?
— Если бы я выиграла шоу, потратила бы 5 миллионов на квартиру. Я очень хочу, чтобы у нас с мамой была своя квартира у моря, это моя мечта. Но, значит, заработаю на нее другим способом.
— Самое поразительное, что случилось для вас в шоу «Последний герой. Русский сезон».
— Самое поразительное для меня — это холодные ночи и дождь по пять раз в день. Алтай был слишком непредсказуемым. Когда я ушла с проекта, слышала от местных жителей, что они сами в шоке от той погоды, которая была. Они очень переживали за то, как мы выживаем в таких дичайших условиях, потому что весь день был дождь, а ночью было +2, а иногда температура доходила до 0. Было очень холодно, и эту погоду я буду вспоминать всю свою жизнь.
Александра Маслакова. Фото: ТВ-3
— Про Алтай говорят как про мистическое место, вам удалось почувствовать необычную энергетику Алтая?
Я прочувствовала энергетику Алтая, но я ее не считала. У меня хорошо там работала интуиция, я чувствовала какие-то моменты, но иногда не могла их расшифровать. Но я думаю, что если приехать на Алтай и просто там отдохнуть, то ты напитаешься этой энергетикой и приедешь совершенно другим человеком.
— Сильно ли вы страдали от чувства голода на проекте? На сколько килограммов похудели? Выйдя за пределы проекта, не захотелось ли есть все подряд?
— Первый раз когда я была на проекте, я похудела сильнее, я скинула килограммов восемь, что для меня вообще нереально, потому что я в принципе некрупная. Но тогда я находилась на проекте дольше, была жара и было обезвоживание. На Алтае я похудела килограммов на пять, но я, зная куда еду, наедала килограммы заранее. Мой обычный вес — 55 килограммов, а на Алтай я приехала в весе 59 кг, специально их набрав. Так что в этот раз мне было легче с ними расстаться, так как я запаслась жирком. Конечно, я страдала от голода, потому что когда холодно, ты худеешь намного быстрее. Организму нужно согреться, ему нужно брать откуда-то силы и энергию, а взять это было неоткуда. Поэтому на Алтае чувство голода одолевало меня даже сильнее, чем в Африке.
— Сейчас ни для кого не секрет, что
— Нет, я не замечала между ними искры. Если бы я ее заметила, я бы постаралась выгнать Колю намного раньше, чтобы он не был опасным игроком для меня и всех остальных.
— Какие жизненные уроки вы вынесли из шоу? Как-то удалось пересмотреть свою жизнь по-новому?
— «Последний герой» всегда дает какие-то уроки, главное — их проносить со временем и не забывать. Для меня главным уроком стало легкое разочарование в себе, потому что познакомившись с
— Осталось после шоу чувство разочарования о некоторых участниках? Кто вам из участников наиболее симпатичен и почему?
— У меня после этого сезона, как и после прошлого, осталось очень много друзей. Я рада, что познакомилась со многими людьми. Я симпатизирую людям из обоих племен. В целом с участниками сложились очень хорошие отношения, всегда рада их видеть, когда получается. Это всегда очень душевно, особенно ребята из «Племени медведей».
— С кем вы из участников поддерживаете или хотите поддерживать связь? Почему?
— Я продолжаю поддерживать отношения с Артемом, с Аланом. С Надей Ангарской мы дружим еще с моего прошлого сезона. Для меня стала приятным открытием
— Чем вы сейчас занимаетесь? Где трудитесь? Какие у вас интересы, хобби, как отдыхаете в свободное время?
— Я радиоведущая. Каждое утро работаю в своем любимом утреннем шоу на радио. Обожаю кататься на сноуборде. Вообще я поняла, что мне нравятся такие экстремальные истории, как «Последний герой». Я вспоминаю такие моменты своей жизни намного ярче, чем дорогие отели. Вообще экстрим, путешествия, нестандартные условия жизни доставляют мне удовольствие. Даже если я плачу от того, что мне тяжело, потом я все это вспоминаю с огромной любовью. «Последний герой» для меня особенный проект. И несмотря на то что второй раз для меня вышел крайне неудачным, как я считаю, я благодарна за эти эмоции. Это для меня как возвращение в детство. У меня зашкаливают эмоции, я чувствую вкус к жизни, вкус еды, и все это доставляет мне огромную радость.
— Ваши планы на жизнь. Чего хотите добиться в ближайшем будущем? Каковы ваши глобальные планы?
Я наслаждаюсь тем, что у меня есть сейчас. Я просто получаю удовольствие от того, что сейчас происходит. Я очень люблю свою работу, занимаюсь моделингом — у меня очень крутые съемки. Пока на данном этапе я в полном удовлетворении от своей жизни, мне нравится все, что вокруг меня, что я успеваю делать много дел и быть многозадачным человеком. Из суперглобального на ближайшее время — попытка заработать на свою квартиру в Москве, что не так просто, и развиваться в своей карьере. Самая главная цель для меня — не состариться, учитывая, что мне скоро 30.
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