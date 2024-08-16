Маслакова после «Последнего героя»: про опасность Сердюкова, свою главную ошибку в шоу и мечту купить квартиру

Teleprogramma.org продолжает знакомить читателей с участниками различных популярных реалити. Сегодня в центре нашего внимания — проект ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон».

Мы уже рассказали о жизни в шоу и после него Павла Ярыгина и Дмитрия Конышева. Теперь познакомим поближе с радиоведущей Александрой Маслаковой, которая тоже решила покорить Алтай и вступить в борьбу за 5 млн рублей.

Для Александры Маслаковой это не первый опыт участия в легендарном проекте. Она уже боролась за звание «последнего героя» на Занзибаре.

Звезда проекта рассказала о том, почему будет вспоминать Алтай всю свою жизнь, зачем перед проектом набирала вес и почему не может слышать имя возлюбленного Ксении Бородиной Николая Сердюкова.

— Вы стали участницей двух «Последних героев»: на острове Занзибар и на Алтае. Где вам выживать было сложнее и почему?

Сложнее было на Алтае, там более суровый климат. В Африке было все, о чем поется в песне: бананы-кокосы. Апельсинов, правда, не было, но был физалис, манго, папайя. Было много разных фруктов, на которых можно было спокойно прожить. На Алтае из фруктов было ничего. Да там в принципе в июне вообще ничего нет, это не сезон. К тому же в Африке было жарко, а на Алтае было очень холодно. Я вообще не снимала свое термобелье, и хорошо, что оно у меня вообще было. Как остальные участники справлялись без него, я не знаю.