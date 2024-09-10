Плохая работа на публику? Бородину и Сердюкова раскусили — никакой любви, никакой искренности

Как только Ксения Бородина закрутила роман с Николаем Сердюковым, среди ее поклонников сразу появилось предположение, что это пиар-ход. То ли самих героев отношений, то ли «Последнего героя», где они познакомились, то ли всего сразу.

Любопытно, что профайлер Алексей Филатов , основатель Академии профайлинга, увидев один из постов с участием Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, заметил неискренность в их отношениях. Не будем утверждать, что данное заключение распространяется на их союз полностью, но не хотите ли взглянуть на это видео?