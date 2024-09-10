Плохая работа на публику? Бородину и Сердюкова раскусили — никакой любви, никакой искренности

Как только
Любопытно, что профайлер
И вот что увидел эксперт по невербальным знакам на этих кадрах:
«Это плохая работа на публику. У обоих. Данный эпизод, конечно, неискренен. Уж не знаю, распространяется ли это на все отношения или нет. Гораздо больше напряжена и отстранена Бородина, которая «защищается» от Сердюкова правой рукой, плечом и даже отталкивает его тыльной стороной запястья. Ну а улыбка Сердюкова под конец видео прямо в видеокамеру подтверждает, что это было сделано только для красивого видео о том, что все хорошо. Оценка: искренность — 0 баллов, артистизм — на двоечку, но зато контент для сториз есть.
Кстати, проецируя это видео на отношения, можно предположить, что Сердюков ведет себя в отношениях довольно грубо, на что Бородина будет обижаться и отстраняться».
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