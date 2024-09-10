Плохая работа на публику? Бородину и Сердюкова раскусили — никакой любви, никакой искренности

Ксения Бородина, Николай Сердюков. Фото: соцсети

Профайлер Филатов оценил ролик в Сети с участием телеведущей и ее бойфренда.

Как только Ксения Бородина закрутила роман с Николаем Сердюковым, среди ее поклонников сразу появилось предположение, что это пиар-ход. То ли самих героев отношений, то ли «Последнего героя», где они познакомились, то ли всего сразу.

Любопытно, что профайлер Алексей Филатов, основатель Академии профайлинга, увидев один из постов с участием Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, заметил неискренность в их отношениях. Не будем утверждать, что данное заключение распространяется на их союз полностью, но не хотите ли взглянуть на это видео?

И вот что увидел эксперт по невербальным знакам на этих кадрах:

«Это плохая работа на публику. У обоих. Данный эпизод, конечно, неискренен. Уж не знаю, распространяется ли это на все отношения или нет. Гораздо больше напряжена и отстранена Бородина, которая «защищается» от Сердюкова правой рукой, плечом и даже отталкивает его тыльной стороной запястья. Ну а улыбка Сердюкова под конец видео прямо в видеокамеру подтверждает, что это было сделано только для красивого видео о том, что все хорошо. Оценка: искренность — 0 баллов, артистизм — на двоечку, но зато контент для сториз есть.

Кстати, проецируя это видео на отношения, можно предположить, что Сердюков ведет себя в отношениях довольно грубо, на что Бородина будет обижаться и отстраняться».

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