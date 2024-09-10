Волочкова поддержала 60-летнюю Азизу, которую хейтят из-за 39-летнего бойфренда: «Молодец! Многим завидно»

Однако Анастасия Волочкова напомнила соотечественникам слова великого классика: «Любви все возрасты покорны». И попросила публику не осуждать других людей, а заняться собой.

«Возраст — это состояние души, а не то, что написано у нас в паспортах. Именно состояние души может оставлять человека молодым всю его жизнь. Есть столько примеров прекрасных людей без возраста: Юрий Григорович, которому 97 лет, он всегда на позитиве, в добром здравии, прекрасно себя чувствует и молод, как в юности. Владимир Зельдин до 100 лет был молодым и позитивным. Есть множество примеров, когда люди создают крепкие, красивые союзы, когда мужчина намного старше женщины или, наоборот, совершенно неважно. Главное — это состояние души, которое объединяет людей. А внешность, красота — это умение работать над собой. Вот поэтому за Азизу я очень рада. Ей просто хочется сказать: «Молодец!» И дай Бог, чтобы вот таких влюбленных пар было как можно больше, потому что любовь — это, пожалуй, самое большое счастье в жизни. А еще творчество, если говорить про меня, которым я одержима, неслучайно мое шоу называется «Одержимость», — прокомментировала Анастасия Волочкова .

Балерина заметила, что всегда радуется, когда видит людей в светлых эмоциях, добре и позитиве. «Конечно, многим завидно. Но чувство зависти — это разрушительное чувство. Я хотела бы пожелать всем людям, чтобы они жили своей жизнью, а не жизнью успешных и состоявшихся людей. И, может быть, тогда в их судьбы тоже придет любовь, появится счастье», — добавила звезда.