Мусульбес и Капаклы хлебнут трудностей при воспитании дочери: «Девочка будет сложная»

Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы наконец-то раскрыли, как назвали свою дочь . Они подарили ей красивое имя Мия. Однако из-за такого выбора молодым родителям придется проверять свои нервные системы на прочность.

Ведь девочки с такими именами обладают очень сложным характером. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org рассказала финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова.

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