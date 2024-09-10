Мусульбес и Капаклы хлебнут трудностей при воспитании дочери: «Девочка будет сложная»
Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес
Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» рассекретили имя новорожденной дочери.
Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы наконец-то раскрыли, как назвали свою дочь. Они подарили ей красивое имя Мия. Однако из-за такого выбора молодым родителям придется проверять свои нервные системы на прочность.
Ведь девочки с такими именами обладают очень сложным характером. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org рассказала финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова.
«Мия — это скандинавское имя, на русский язык переводится как непокорная и своенравная. При этом очень миловидная и обаятельная. Это значит, что будет очень сложный характер — эмоциональный, вспыльчивый, порой даже агрессивный, доминирующий. Девочка будет сложная, палец в рот не клади», — пояснила ясновидящая.