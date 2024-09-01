Роман Капаклы покормил новорожденную дочку из бутылочки: «Мама непонятно, где ходит»

Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес с новорожденной дочкой. Фото: соцсети Романа Капаклы

Роман Капаклы публично потроллил Татьяну Мусульбес, а она в ответ обозвала его ужасным словом. Каким?

Экс-участники «Дома-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес, недавно ставшие родителями в первый раз, в эти дни наслаждаются общением с новорожденной дочкой.

На помощь молодым матери и отцу из Санкт-Петербурга приехала мама Романа Капаклы.

Роман Капаклы тоже активно участвует в жизни малышки. Так, он сам кормит дочку из бутылочки. В телеграм-канале Роман Капаклы поделился кадром, на котором запечатлено, как он держит крошку на руках и дает ей молочко.

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Роман Капаклы с новорожденной дочкой. Фото: телеграм-канал Романа Капаклы

«Сидим тут с дочкой. Мама непонятно, где ходит», — с улыбкой сказал на камеру Роман Капаклы.

«Вот крыса!» — за кадром обозвала его в ответ Татьяна Мусульбес.

«Не плачь, моя маленькая, мама скоро вернется», — продолжил троллить Татьяну Мусульбес Роман Капаклы.

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