Роман Капаклы покормил новорожденную дочку из бутылочки: «Мама непонятно, где ходит»

Экс-участники «Дома-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес , недавно ставшие родителями в первый раз, в эти дни наслаждаются общением с новорожденной дочкой.

На помощь молодым матери и отцу из Санкт-Петербурга приехала мама Романа Капаклы .

Роман Капаклы тоже активно участвует в жизни малышки. Так, он сам кормит дочку из бутылочки. В телеграм-канале Роман Капаклы поделился кадром, на котором запечатлено, как он держит крошку на руках и дает ей молочко.