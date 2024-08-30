Александр Бердников — о школьных годах: «Меня отпускали с уроков и помогали с оценками»

В отличие от Ольги Бузовой, которая испытывала буллинг со стороны учителей все школьные годы и до сих является персоной нон-грата для учебного заведения, певцу Александру Бердникову , напротив, педагоги помогали и способствовали его творческому развитию.

О своих школьных годах в преддверии 1 сентября артист рассказал сайту Teleprogramma.org вслед за Ириной Тоневой, Викторией Дайнеко , певицей NST (Анастасией Романовой).

«Самое яркое воспоминание из школы, то, что я всегда участвовал во всех творческих мероприятиях, я очень любил репетировать, и всю творческую суету. Мы собирались в актовом зале и по несколько часов прогоняли программу. Одни из первых моих выступлений, конечно же, были в школе. Уже после я ездил на все танцевальные конкурсы от нашего учебного заведения, также были конкурсы между школами, городские соревнования. А потом я поехал выступать в Европу, поэтому ко мне всегда было хорошее отношение у учителей и директора, меня отпускали с уроков и помогали с оценками. Кстати, на одном из конкурсов меня заметил Анатолий Ярмоленко, солист группы «Сябры», и позвал меня попробовать записать на студии песню. У меня все получилось, и я уже выступал в театре эстрады в Минске», — поведал Александр Бердников .