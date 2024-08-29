Почему Дайнеко никогда не училась в 1 классе? Мало кто знает, но певица была вундеркиндом

Викторию Дайнеко многие знают как талантливую певицу, но на самом деле звезда могла пойти по другому пути – математическому. К этому у нее была предрасположенность с самого детства.

Изданию Teleprogramma.org знаменитость рассказала, каким был для нее самый первый День знаний в школе, и какие эмоции она вынесла из стен учебного заведения.

«В детском саду у нас была хорошая подготовка к школе, поэтому я пошла сразу во второй класс. Если честно, то я всегда любила учиться и у меня это получалось, особенно математика! Мы соревновались с мальчишками, кто быстрее решит задачи, и мне казалось, что я делала это лучше всех! В старших классах я уже начала интересоваться другими предметами: химией, историей, иностранными языками, политологией, обществознанием. Мне было искренне интересно и любопытно, особенно подтверждалось все оценками. Я считала, что обучение – это классное времяпрепровождение», - поведала Виктория Дайнеко нашему журналисту.