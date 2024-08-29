«Начинается взрослая жизнь!»: как певица Лапина рассмешила маму в первом классе

Мама отдала ее в школу в пять лет и поначалу звезде было непросто. Однако клинический психолог
А вот в школьной истории певицы
«Мой первый день в школе остается одним из самых ярких воспоминаний детства. Этот момент ассоциируется с определенными чувствами и атмосферой, которая окружала меня в тот день. Когда я впервые вошла в класс, я почувствовала смесь любопытства и легкой растерянности. Стало понятно, что время беззаботного веселья подошло к концу и начинается взрослая жизнь! Так я и сказала маме, когда вернулась из школы 1 сентября. Представляете, как она смеялась?
Но одно из самых запоминающихся 1 сентября произошло, когда я сменила школу в третьем классе. Это было волнительно, так как пришлось вливаться в новый, уже сформированный коллектив. Новый школьный двор казался таким огромным и незнакомым.
Я не понимала, как себя вести, очень переживала. Но с первых дней я почувствовала очень располагающую и уютную атмосферу в классе! Учительница встретила меня очень тепло, и это помогло разрядить обстановку», - поведала исполнительница хита «Любовь внутривенно» нашему изданию.
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