Настя Крайнова — о невозможности купить цветы на 1 сентября: «Родители не зарабатывали больших денег»

Настя Крайнова. Фото: предоставлено героем публикации

Настя Крайнова с удовольствием вспоминает свой первый школьный день.

В преддверии Дня знаний Teleprogramma.org продолжает рассказывать, как звезды отечественной эстрады отметили свой первый праздник 1 сентября. Например, Ольга Бузова появилась впервые в школе в 5 лет, Анастасия Романова (NST) встретилась с мэром своего города, а Виктория Дайнеко отправилась сразу во второй класс!

День знаний Насти Крайновой тоже был очень необычным. Она выросла в маленьком городке, в простой семье с небольшим достатком, поэтому букет учительнице был добыт ею и родителями бесплатно!

1 сентября Насти Крайновой. Фото: предоставлено героем публикации

«Первый день в школе я помню, как сейчас. Во-первых, за день до праздника, нужно было собрать букет, потому что город, в котором я жила с населением всего 14 тысяч, и безусловно, родители не зарабатывали больших денег. Нужно было выкрутиться из ситуации и собрать большой, красивый букет самим. Поэтому мы пошли по палисадникам и просили у бабушек срезать то пионы, то лилии. И вот 1 сентября я с этим большим садовским букетом, с двумя огромными бантами на голове бегу в первый класс. Для меня всегда это был особенный день, потому что в городе Гвардейске, где я жила, было всего две школы, и это был большой праздник для всех», — рассказала Настя Крайнова Teleprogramma.org.

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