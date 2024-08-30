Настя Крайнова — о невозможности купить цветы на 1 сентября: «Родители не зарабатывали больших денег»

В преддверии Дня знаний Teleprogramma.org продолжает рассказывать, как звезды отечественной эстрады отметили свой первый праздник 1 сентября. Например, Ольга Бузова появилась впервые в школе в 5 лет, Анастасия Романова (NST) встретилась с мэром своего города , а Виктория Дайнеко отправилась сразу во второй класс!

День знаний Насти Крайновой тоже был очень необычным. Она выросла в маленьком городке, в простой семье с небольшим достатком, поэтому букет учительнице был добыт ею и родителями бесплатно!