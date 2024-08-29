Певица NST вспомнила, как встретила 1 сентября с мэром Самары: «Это сильно впечатлило»

Певица NST. Фото: предоставлено героем публикации

Анастасия Романова на всю жизнь оставила в своем сердце теплое воспоминание о своем первом Дне знаний.

В нашем проекте о звездных 1 сентября сегодня мы познакомим с первым Днем знаний певицы NST (Анастасии Романовой).

Еще маленькой девочкой ей посчастливилось тогда ощутить себя практически избранной, ведь поздравлял ее и других первоклашек на празднике сам мэр города!

«Свое первое сентября помню очень хорошо. Поскольку тогда первоклашек из нескольких школ поздравлял мэр города (напомню, я из Самары), я оказалась в их числе. Для нас устроили большой праздник в парке и подарили зеленые рюкзаки. Не знаю в честь чего такая привилегия, но для маленького человечка это было сильно впечатлительно, а потом нас еще катали на теплоходе, устроили дискотеку, где я танцевала. Это первое сентября запомнилось больше всего», - рассказала изданию Teleprogramma.org NST.

К слову, Ольга Бузова вспоминает школьные годы, как сложные и связанные с преодолением буллинга со стороны педагогов. Вместе с тем певице удалось закончить 11 классов с красным дипломом.

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Певица NST в детстве. Фото: предоставлено героем публикации

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