Ольга Бузова: «Меня до сих пор не пускают в мою школу»

В преддверии Дня знаний Ольга Бузова в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org рассказала, каким был для нее первый день в школе, а также вспомнила о буллинге в стенах учреждения, который не окончился для нее до сих пор.

«Для меня первое сентября настало на год раньше, чем для всех остальных. Я пошла в школу в 5 лет. Мама посчитала, что уже пора, и я умная, могу все. Я, придя в школу, не понимала, почему я должна сидеть за партой и слушать какую-то женщину. Не понимала, чего от меня хотят. Но потом втянулась и, как вы знаете, закончила школу с отличием, несмотря на травлю со стороны учителей и самого директора. Кстати, меня до сих пор не пускают в мою школу», — призналась певица и телеведущая.