Почему именно Зубенко прочат победу Галянт и Ермакова в «Выжить в Дубае»? Это человек прошел «Дом-2», но не потерял свое лицо

Андрей Зубенко не сразу вызвал интерес у зрителей шоу ТНТ «Выжить в Дубае». Член народной команды не устроил ни одного скандала, не создал ни одной интриги. Однако сейчас, после череды событий в проекте , люди стали приглядываться к парню все больше и больше.

Мишура в виде напускных стратегий и публичной ругани людям порядком надоели, а вот человеческие качества, как ни крути, ценятся испокон веков. А Андрей Зубенко смог показать себя не только как сильного игрока, но и вполне порядочного парня. Он пообещал Никите Плахотниченко, что будет опекать его девушку Анну Галянт, он это и сделала. И в прошлом выпуске подарил ей иммунитет и поездку в отель.

«Я поблагодарил Андрея за это. Но спасибо готов говорить бесконечно», — признался Никита изданию Teleprogramma.org .

«Андрей Зубенко — один из достойных игроков, которому я желала победы и искренне радовалась его торжеству на больших испытаниях. Он подтверждал свои слова действиями, не играл на камеру, не пытался быть другим, а просто был собой. Это достойно уважения», — сказала о нем Анна Галянт.

Звезда шоу «Дом-2» Надежда Ермакова тоже считает, что именно Андрей Зубенко достоин выигрыш в 10 миллионов, который обещает ТНТ финалисту «Выжить в Дубае».

Она заметила, что Андрей умеет сопереживать и сострадать, а потому вполне заслуживают победы. В отличие от многих других игроков реалити. Никита Плахотниченко и Аня Галянт тоже достойны называться победителями шоу, но, увы, они уже покинули его.

К слову, Зубенко Ермакова помнит еще по «Дому-2», где он пробыл совсем недолго. Однако за этот короткий период парень тоже успел показать себя только с положительной стороны.