Участник «Последнего героя» Царикаев о Бородиной и Сердюкове: «Ксюшу впечатлила в Коле любовь к дочке»

Ксения Бородина с недавних пор перестала скрывать отношения с Николаем Сердюковым, с которым познакомилась во время работы над шоу ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон» на Алтае .

Удивительно, но далеко не все участники реалити замечали, что между ведущей и блогером загорается искра. Например Александра Маслакова призналась Teleprogramma.org , что не видела между ними намечающейся связи. А если бы заметила, то постаралась бы как можно скорее отправить Николая за проект, дабы убрать серьезного соперника.

А вот Алан Царикаев поведал нашему журналисту, что Николай Сердюков был ему симпатичен. Да и вообще — прекрасно, что ребята сошлись, им обоим это будет на пользу.

«Они подходят друг другу. Думаю, что более всего Ксюшу впечатлило в Коле его любовь к своей дочери, что он готов для нее на все. Опосредовано надо понимать, что если у него такая преданная любовь к дочке, то, вернее всего, и к своей суженной он будет относиться так же. Человеку присуще следование за тайными бессознательными знаками, но мы их далеко не всегда способны разгадать. Коля очень любит свою Аниму, по Юнгу это бессознательная женская часть психики. И это бесценный дар. Я бы сказал, что в этих отношениях больше повезло Бородиной, нежели Коле», — сказал Царикаев нашему корреспонденту.