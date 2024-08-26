Стоуну в «Выжить в Дубае» нужны подгузник и слюнявчик? Почему спортсмен в 25 лет ведет себя так несдержанно?

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова рассказала изданию Teleprogramma.org , что несколько удивлена подбору участников в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ.

Среди звезд она так и не смогла разглядеть ни одного достойного игрока. Надежда призналась, что ни одной знаменитости она не может пожелать победы. Члены же народной команды смотрятся на их фоне гораздо достойнее.

«Самыми достойные для меня — это Никита, Аня и Андрей (Плахотниченко, Галянт (уже выбыли из проекта), Зубенко, — прим. ред.). Эти люди умеют сопереживать, сострадать, способны прийти на помощь. В отличие от того же Стоуна с его истериками. Мужику 25 лет! Господи, принесите слюнявчик и подгузники, потому что бедный маленький мальчик расстроился. Ну прямо обнять и плакать», — высказалась Надежда Ермакова .