Трогательная история любви Плахотниченко и Галянт: «Хотим двоих детей, дом и всю жизнь помнить нашу свадьбу»

В шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ участники проекта по-разному старались привлечь к себе внимание: кто-то откровенно жестил, кто-то пытался со всеми быть хорошим, кто-то старался везде прийти первым. А эти ребята просто любили друг друга. Конечно, речь идет о Никите Плахотниченко и Ане Галянт, хотя пары на проекте были еще…

Специально для читателей Teleprogramma.org мы узнали, как начались отношения у Никиты и Ани, чем живут сейчас, какие планы на жизнь строят. На вопросы нашего корреспондента ответил Никита Плахотниченко.

— Когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с Аней?

— Мы познакомились 2 апреля 2020 года в городе Шахтерске, в парке «Юбилейный». Я тогда жил в семье моего лицейского друга (сослуживца), и однажды, гуляя по парку нашей компанией, мы встретили двух девочек, среди которых была Аня. Завели разговор, и я сразу понял, что она от меня не избавится!