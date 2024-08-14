Трогательная история любви Плахотниченко и Галянт: «Хотим двоих детей, дом и всю жизнь помнить нашу свадьбу»

Никита Плахотниченко и Аня Галянт. Фото: соцсети

Эта молодая пара сразу привлекла внимание зрителей на ТНТ.

В шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ участники проекта по-разному старались привлечь к себе внимание: кто-то откровенно жестил, кто-то пытался со всеми быть хорошим, кто-то старался везде прийти первым. А эти ребята просто любили друг друга. Конечно, речь идет о Никите Плахотниченко и Ане Галянт, хотя пары на проекте были еще…

Специально для читателей Teleprogramma.org мы узнали, как начались отношения у Никиты и Ани, чем живут сейчас, какие планы на жизнь строят. На вопросы нашего корреспондента ответил Никита Плахотниченко.

— Когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с Аней?

— Мы познакомились 2 апреля 2020 года в городе Шахтерске, в парке «Юбилейный». Я тогда жил в семье моего лицейского друга (сослуживца), и однажды, гуляя по парку нашей компанией, мы встретили двух девочек, среди которых была Аня. Завели разговор, и я сразу понял, что она от меня не избавится!

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Никита Плахотниченко и Аня Галянт. Фото: соцсети

— Чем Аня вас покорила?

— Аня — это живой пример того, какой должна быть девушка! Она безумно милая, нежная и красивая, в то же время ты чувствуешь ее потрясающую энергию, просто находясь рядом, и она настолько мощная, что невозможно устоять.

— Как вы считаете, почему членов вашей команды в «Выжить в Дубае» так раздражала ваша любовь?

— Потому что они увидели те чувства, которые сами хотели бы испытать.

— Вы собираетесь пожениться? Как это будет, если да?

— Хотелось бы пожениться в каком-нибудь необычном месте за границей, чтобы этот день был самым особенным и запоминающимся в нашей жизни. Дело не в самой церемонии и праздновании, а в том, как мы будем ощущать этот заветный день.

Никита Плахотниченко и Аня Галянт. Фото: соцсети

— Как вы представляете вашу жизнь с Аней? Где вы будете жить, чем вы будете заниматься вечерами?

— Я бы хотел стать бизнесменом, но чтобы бизнес был для меня не работой, а делом всей моей жизни. Я бы очень хотел двоих детей, как и Аня. Мальчика и на год-два младше девочку, над именем еще думаем, для нас это очень важный вопрос.

А вообще, хочется добиться такого уровня, чтобы можно было просто успокоиться и ни о чем не думать. Мечтаем о двухэтажном, но невысоком домике в деревянном оформлении, очень бы хотелось камин и вид на горы. Хочется, чтобы в доме всегда играла музыка и кресло-качалку, чтобы во дворе был газон и обязательно сад.

Я мечтаю в зрелом возрасте иметь сад, в котором смог бы выращивать виноград, вишню и яблоки сам, без всяких там садовников. Хотел бы сам делать вино и вечерами, под приятную музыку, у камина, вместе с Аней смотреть на горы.

Всю жизнь мы куда-то бежим, о чем-то думаем, торопимся. Очень хотелось бы просто выдохнуть, а если и выдыхать, то только так!

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Никита Плахотниченко и Аня Галянт. Фото: соцсети

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