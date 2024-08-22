Почему Плахотниченко готов говорить спасибо Зубенко бесконечно? Человек со своей головой на плечах

Андрей Зубенко в очередной раз показал участникам реалити ТНТ «Выжить в Дубае» , что играть успешно в проекте возможно, не теряя своего лица, чести и совести.

«Народник» выигрывает большие испытания один за другим, имеет уважение практически у всех игроков, но при этом не участвует в подковерных играх. К тому же умеет проявить благородство.

В последней серии проекта он выиграл в больших испытаниях, благодаря чему не только заработал иммунитет себе, но и получил возможность одарить им любого их участников шоу. И хотя на него пыталась оказать давление Надежда Сысоева, убеждая взять с собой в отель Торнике Квитатиани, он выбрал Аню Галянт. Андрей Зубенко аргументировал свое решение тем, что пообещал Никите Плахотниченко присматривать за его невестой.

Никита поделился своими эмоциями с корреспондентом издания Teleprogramma.org .

«Мне невероятно приятно, что Андрей забрал Аню в отель, так как я не был уверен в звездах на 100%. И единственный, кто мог быть хоть как-то помочь Ане, — это был Андрей. Я уже поблагодарил его за это. Но спасибо готов говорить бесконечно», — признался Никита Плахотниченко.