Галянт сделала обращение после «Выжить в Дубае»: «Если вы это читаете, несмотря на то, что вы делали»

Анна Галянт, выбывшая из шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ после малых испытаний с Вячеславом Чепурченко, обратилась к ребятам, которые участвовали с ней в проекте.

«Если вы это читаете, несмотря на то, что вы делали и говорили в проекте, я искренне от всего сердца желаю вам любви — это прекрасное чувство, которое ни стоит никаких денег!» — сказала коллегам по цеху участница шоу через сайт Teleprogramma.org .

Анна полагает, что ребята так и не смогли ее принять из-за того, что ее мнение не совпадало с их, а также из-за любви с Никитой Плахотниченко. Вместе с тем, она заявила, что не таит на них обиды. И даже напротив, сочувствует им.

Сейчас Аня продолжает встречаться с Никитой, который планирует совместную жизнь с ней, свадьбу и даже детей.