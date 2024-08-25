Анна Галянт покинула шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Многие телезрители думали, что именно Анна Галянт победит в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» . Но все случилось не так, как виделось поклонникам девушки. Одна из самых ярких участниц этого сезона реалити-шоу на ТНТ покинула его.

Но обо всем по порядку. В большой игре «Поле Чудес» победила Анастасия Перун и заработала иммунитет. Она поделилась им с Александрой Сухоруковой , что логично, и взяла ее с собой в отель. Второй справилась с заданием Надежда Сысоева. Третьим — Андрей Зубенко, Саша Стоун пришел четвертым, пятой — Александра Сухорукова, шестой — Анна Галянт, седьмым — Торнике Квитатиани. Последним стал Вячеслав Чепурченко , который тут же был номинирован на выбывание.

Перед голосованием актер заявил, что намерен сразиться с Анной Галянт. Судя по всему, Вячеслав Чепурченко хотел взять реванш за свой предыдущий проигрыш, из-за которого он вылетел из шоу.

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