Анна Галянт покинула шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
Участники и ведущие шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Фото: ТНТ
Одиннадцатый выпуск шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» завершился очень неожиданно.
Многие телезрители думали, что именно Анна Галянт победит в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Но все случилось не так, как виделось поклонникам девушки. Одна из самых ярких участниц этого сезона реалити-шоу на ТНТ покинула его.
Но обо всем по порядку. В большой игре «Поле Чудес» победила Анастасия Перун и заработала иммунитет. Она поделилась им с Александрой Сухоруковой, что логично, и взяла ее с собой в отель. Второй справилась с заданием Надежда Сысоева. Третьим — Андрей Зубенко, Саша Стоун пришел четвертым, пятой — Александра Сухорукова, шестой — Анна Галянт, седьмым — Торнике Квитатиани. Последним стал Вячеслав Чепурченко, который тут же был номинирован на выбывание.
Перед голосованием актер заявил, что намерен сразиться с Анной Галянт. Судя по всему, Вячеслав Чепурченко хотел взять реванш за свой предыдущий проигрыш, из-за которого он вылетел из шоу.