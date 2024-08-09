Анна Галянт, какой возраст?

Анна Галянт — одна из самых неопытных и юных участниц телепроекта ТНТ «Выжить в Дубае». Студентка пришла в народную команду позже всех. И для нее самой это было неожиданностью, поскольку изначально продюсеры проекта ей отказали.
Анне всего 19 лет, но известно, что она уже переехала в Москву из Донецка, начала строить дом и является автоледи.
Такая сильная девушка, конечно же, способна выиграть 10 млн рублей на «Выжить в Дубае». Teleprogramma.pro спросила таролога
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