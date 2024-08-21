Алан Царикаев — национальность?

Алан Царикаев стал популярен у широкой публики после своего участия в шоу «Последний герой. Русский сезон» на ТВ-3 .

И хотя нейрохирург выбыл из проекта, не пройдя испытания со сбором грязи, пользователи Сети активно интересуются его жизнью.

Людям интересно, чем он занят сейчас, а также какой он национальности, ведь имя у героя шоу очень необычное для России.

В эксклюзивном интервью изданию Teleprogramma.org Алан Царикаев рассказал, что работает нейрохирургом в Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами Президента РФ, в простонародье которую именуют Кремлевской больницей.

Он по-прежнему поддерживает связь с участниками шоу, обсуждая выходящие по ТВ-3 выпуски. Однако постепенно отношения с ними сходят на нет.

«Почти уверен, что очень скоро мы забудем друг о друге, потому что зон общих интересов нет. И для меня это нормальный процесс, мы не обещались друг другу в вечной любви», — признался нашему журналисту Алан Царикаев.

А по национальности участник «Последнего героя» осетин. Его жена Залина — тоже осетинка. Пара жената с 2012 года, воспитывает дочек Эмилию и Викторию, а также сыновей Виктора и Александра.