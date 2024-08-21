Алан Царикаев — национальность?

Алан Царикаев стал популярен у широкой публики после своего участия в шоу
И хотя нейрохирург выбыл из проекта, не пройдя испытания со сбором грязи, пользователи Сети активно интересуются его жизнью.
Людям интересно,
Он по-прежнему поддерживает связь с участниками шоу, обсуждая выходящие по ТВ-3 выпуски. Однако постепенно отношения с ними сходят на нет.
«Почти уверен, что очень скоро мы забудем друг о друге, потому что зон общих интересов нет. И для меня это нормальный процесс, мы не обещались друг другу в вечной любви», — признался нашему журналисту Алан Царикаев.
А по национальности участник «Последнего героя» осетин. Его жена Залина — тоже осетинка. Пара жената с 2012 года, воспитывает дочек Эмилию и Викторию, а также сыновей Виктора и Александра.
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