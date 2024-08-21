Кто такой Царикаев?

Алан Царикаев, к большому сожалению многих зрителей ТВ-3, покинул шоу «Последний герой. Русский сезон» .

Вместе с тем игрок немало впечатлил публику своей силой, выносливостью и умением выстраивать отношения внутри проекта. А потому одним из самых популярных запросов в Интернете на сегодняшний момент является тот, где люди интересуются, кем является участник шоу в обычной жизни.

Алан Царикаев в эксклюзивном интервью изданию Teleprogramma.org рассказал, чем он сейчас занимается.

«Работаю я в кремлевской больнице (Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ), и это лучшая больница в России (нейрохирургом. — Прим. ред.). Есть много мыслей, как сделать мир лучше благодаря моей профессии и учреждению, в котором я работаю», — поведал врач.

Он признался, что сильно сожалеет о проигрыше, ведь 5 млн рублей были бы ему не лишними. Алан Царикаев не так давно купил квартиру и сделал в ней ремонт, поэтому эти деньги помогли бы ему расплатиться с долгами.