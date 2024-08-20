Как живет Царикаев после «Последнего героя»: минус 10 кг, кремлевская больница и страсть по соленой вобле
Алан Царикаев. Фото: ТВ-3
Алан Царикаев признался, что выигрыш в 5 млн мог бы сильно помочь ему с решением одной важной проблемы.
Врач Алан Царикаев впечатлил зрителей «Последнего героя. Русский сезон» на ТВ-3 не только своей физической подготовкой, но и острым умом, неординарным мышлением и харизмой. Поэтому неудивительно, что многие были разочарованы его уходом из проекта после нелепого проигрыша в конкурсе с грязью.
Алан Царикаев не скрывает, что и ему выигрыш в шоу был ой как нужен. Напомним, победитель проекта получит 5 млн рублей.
«У меня новая квартира и новый в ней ремонт, которые потребовали чрезмерные средства. Все бы ушло на долги, так что никаких новых приобретений, ничего нового. «Жизнь взаймы», грустно», — признался Алан изданию Teleprogramma.org.
Сегодня мы познакомим вас с Аланом Царикаевым ближе в нашем проекте «Жизнь после шоу», где мы уже рассказали о судьбе радиоведущей Александры Маслаковой, телеведущего Павла Ярыгина и комика Дмитрия Конышева. Вы узнаете, как сейчас живет Алан Царикаев, где трудится, о чем мечтает. И чем ему запомнился Алтай и телепроект ТВ-3 в целом.
Алтай. Фото: ТВ-3
— Про Алтай говорят как про мистическое место, вам удалось почувствовать его необычную энергетику?
— Однажды ночью мы пошли с ребятами на рыбалку, уже за полночь, скорее всего (часов у нас не было). Чтобы факелом светить в воду и протыкать прутьями рыбу. Небо в ночи было прозрачным, звезды были как на ладони. Никакой рыбы мы не нашли, но, когда возвращались, обратили внимание на небо и поразились этой необычайной красоте. И тут появился большой летящий метеорит с длинным хвостом. Такое зрелище открылось нам впервые в жизни. Тут мы поняли, что это нас Алтай так приветствует, машет хвостом через космос. Это было явление космического масштаба, необыкновенно красивое и необычное. Следом летели космические спутники, они были мельче метеорита и не такие впечатляющие. Так что землю Алтая мы почувствовали глядя наверх.
— Зрители переживали за вас, когда вы отведали ядовитых грибов. Вы же врач, почему вы решились есть то, что может представлять опасность? Как вы себя чувствовали после такой «дегустации»?
— Дело в том, что я много знаю о грибах, слушал большие лекции. Свежими грибами сложно отравиться, еще сложнее умереть. Со школьных времен нас пугали грибами больше не из практических знаний, а из наследованного страха перед ними. Эти страхи больше мистические, унаследованные несколькими веками ранее. Зачем это делается — вопрос отдельный. Я не шел наобум, я был уверен, что будет сложно отравиться ими. Например, чтобы умереть от красного мухомора, нужно съесть 12 кг, проще убиться обычной поваренной солью. После того, как я съел эти грибы, а съел я их немало, у меня даже не было дисфункции пищеварения, не то чтобы я даже почувствовал что-то. Хотя у каждого индивидуальная переносимость, возможно кому-то бы они не зашли.
Внимание! Teleprogramma.org не советует повторять опыт Алана Царикаева, это опасно для жизни!
— Сильно ли вы страдали от чувства голода на проекте? На сколько килограммов похудели? Выйдя за переделы проекта, не захотелось ли есть все подряд?
— «Страдать» — это вряд ли. Было просто чувство голода. Его перебивала работа по хозяйству, и, кстати, энергии от голода было вдоволь. Энергия имеется ввиду психическая, физическая утомляемость наступала быстро. Я похудел на 10 кг, после проекта есть особо и не хотелось. Меня заставила прийти в столовую одна из редакторов шоу, и я не нашел ничего лучшего, как взять гуляш с гречкой. Никакого божественного вкуса я не почувствовал, обычная банальная гречка с мясом. Единственное, что хотелось, — это воблы с пивом, чем я и не преминул воспользоваться. Я думаю, это из-за отсутствия соли. Недели две все ребята были отекшие. Пальцы на руках с утра еле сжимались, а все потому, что не хватало привычных электролитов крови (натрия), что снижает осмотическое давление крови, вследствие чего ткани «изымают» воду из крови.
— Какие жизненные уроки вы вынесли из шоу? Как-то удалось пересмотреть свою жизнь по-новому?
— Давеча у меня украли телефон, пришлось заново переустанавливать все, что в нем было в новый аппарат. В этот момент я подумал, что от этой маленькой штучки у нас зависит чуть ли не вся жизнь. Там контакты, банки-кредиты, напоминания обо всем на свете, сообщения, соцсети-группы, работа, новости, блоги-влоги. Такое впечатление, что в телефоне вся наша жизнь, а все остальное в жизни, что его окружает, прилагается к нему. Телефоны обожествились в нашей жизни, мы им поклоняемся. Поэтому все происходящие вещи вокруг мы старательно скармливаем этому божеству: записываем на камеру, выкладываем в Сети. Мы перестали потреблять эмоции из самой сути вещей, мы их потребляем через это устройство, которое подменяет наши истинные чувства. Мы поддерживаем связь с миром, который нас окружает, с помощью этого устройства, мы видим мир только через него.
Если удариться в аналогии, то наша связь с миром происходит словно в фильме «Матрица», где ты лежишь в капсуле с водой, а в твое тело входит множество нейрошунтов, которые связывают мозг с иллюзорным миром. «Матрица» — экстраполированная, усиленная правда, это делается для того, чтобы видеть то, чего не видишь в жизни, не замечаешь. Приходиться сильно подсластить правду, чтобы ты все-таки ее заметил.
Ну и какая связь, спросите вы, с этим проектом? Я всегда вспоминаю строчки из одной песни: «Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы» (Геопика, Кравц — «Где прошла ты»).
Отключив связь с телефоном от мира новостей и работы на 100% в «Последнем герое», я на какое-то время вышел из «системы» и тем самым очистился от цифрового паноптикума. Пришло вышеописанное понимание. После этого я посмотрел на мир другими глазами. Поэтому с этих пор я знаю: такой детокс периодически надо проводить, иначе можно перегрузиться и заболеть или просто бежать на месте как белка в колесе. Мое бессознательное не просто так потеряло телефон.
«Племя медведей». Фото: ТВ-3
— Осталось ли после шоу чувство разочарования в некоторых участниках? Кто вам из них наиболее симпатичен и почему?
— Никакого разочарования ни в ком не было совершенно. Все ребята были мне симпатичны — кто больше, кто меньше. Вообще по жизни я мало встречаю «плохих» людей. Все мы знаем, что каждый человек — есть набор отрицательных и положительных сторон. Для оправдания и реализации собственных комплексов мы замечаем в людях те или иные его стороны. Я же оцениваю человека всегда в целом, не вычленяя из него неудобные мне позиции. Каждая реакция окружающего человека на тебя есть твоя собственная внутренняя проекция, которая дала энергетический выход. Если это отрицательная реакция, то это выход твоей «тени» или патологического комплекса, которая прячется, но иногда выходит из тени.
Ближе всех мне были Ваня и Коля (Иван Пышненко и Николай Сердюков. — Прим. ред.). Ваня — благодаря искренней доброте, Коля — искреннему троллингу. Я бы, наверное, дал довольно пространные характеристики им, но… это какие-то будущие отдельные главы какой-нибудь книги. Симпатичен стал мне Дима (Дмитрий Конышев. — Прим. ред.), так как он помог мне понять, в чем заключается «код героя».
Изучая путь становления «героя» в своем собственном мире, я нашел связывающую его нить с внутренним ребенком. Это та структура личности, которая дается нам с рождения, но утрачивает с нами связь по мере взросления. Довольно часто эта часть нашей личности отделяется слишком рано и слишком явно. Внутренний ребенок нам дает ресурс сил и энергии, а в некоторых ситуациях даже в неограниченном количестве. Для этого мы должны быть в контакте с ним. Ну и почему Дима? Мы видели, что он все время носил с собой собачку, подаренную дочкой, и это для меня стало символом того самого ребенка. Ребенка, которого мы стыдимся, прячем его и никогда не плачем. Собачка, подаренная дочкой, — это даже двойной символ ребенка, так скажем, в квадрате: сам ребенок дарит своего внутреннего ребенка отцу. Многие осуждали Диму за нытье и слезы, но ведь это в нем жил его ребенок, и это он плакал, плакал, потому что был в тесном с ним контакте. Именно он давал ему силы в неограниченном эквиваленте, давал возможность отлично показывать себя на испытаниях. Поэтому Дима может стать символом для всех тех, кто утратил своего «чебурашку», поместил его в кокон или тюрьму, и кто хочет его вернуть для новых свершений и чудес. Понаблюдайте снова за Димой — и вы все поймете.
— С кем вы из участников поддерживаете или хотите поддерживать связь?
— Первое время мы собирались довольно часто, особенно на вечерние просмотры «Последнего героя». Потом стало все затихать. Почти уверен, что очень скоро мы забудем друг о друге, потому что зон общих интересов нет. И для меня это нормальный процесс, мы не обещались друг другу в вечной любви.
«Племя медведей». Фото: ТВ-3
— Чем вы сейчас занимаетесь? Где трудитесь? Какие у вас интересы, хобби, как отдыхаете в свободное время?
— Я уже начинаю забывать о «Последнем герое», часто об этом напоминают соцсеть и вечерние программы. Хобби — это спорт, я почти вернулся к прежним результатам в плавании, велоспорте. Если снова побегу, то не за горами новые рекорды. Хочу в следующем трековом сезоне победить, это будет не так сложно, как кажется. Я знаю, как это сделать: опыт есть, «старость» не помешает.
Работа снова на первом месте, работа интересная. Я думаю, что новые свершения меня ждут там. Работаю я в кремлевской больнице (Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ), и это лучшая больница в России. (нейрохирургом. — Прим. ред.)
Есть много мыслей, как сделать мир лучше благодаря моей профессии и учреждению, в котором я работаю. Наша здравница, что мне приятно, дает мне все, что мне необходимо (за что ей отдельное спасибо). Мне приятно, что меня многие любят и уважают, я благодарен им за это. Они научили меня любить себя, благодарить самого себя за хорошую работу. Раньше я это боялся делать: боялся спугнуть удачу, навести на себя плохую карму как наказание за чрезмерное ЧСВ (чувство собственной важности). Но теперь я следую идее Люка Бессона в фильме «Ангел А». Этот фильм учит любить именно самого себя. Если вы научитесь любить себя, вы будете любить всех вокруг себя, например, всех своих близких, и вы не будете натыкаться на плохих людей и ругаться с ними.
— Ваши планы на жизнь. Чего хотите добиться в ближайшем будущем? Каковы ваши глобальные планы?
— Глобальные планы — в секрете. Я думаю навести порядок в собственном хаосе и по распорядку сделать мир лучше. Я являюсь поклонником книжки Лукьяненко «Линия грез», считаю, что это тоже экстраполированная правда, где весь мир принадлежит только тебе одному. Хочешь сделать мир лучше? Сделай лучше себя, прокачайся.