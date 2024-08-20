Как живет Царикаев после «Последнего героя»: минус 10 кг, кремлевская больница и страсть по соленой вобле

— Сильно ли вы страдали от чувства голода на проекте? На сколько килограммов похудели? Выйдя за переделы проекта, не захотелось ли есть все подряд?

— «Страдать» — это вряд ли. Было просто чувство голода. Его перебивала работа по хозяйству, и, кстати, энергии от голода было вдоволь. Энергия имеется ввиду психическая, физическая утомляемость наступала быстро. Я похудел на 10 кг, после проекта есть особо и не хотелось. Меня заставила прийти в столовую одна из редакторов шоу, и я не нашел ничего лучшего, как взять гуляш с гречкой. Никакого божественного вкуса я не почувствовал, обычная банальная гречка с мясом. Единственное, что хотелось, — это воблы с пивом, чем я и не преминул воспользоваться. Я думаю, это из-за отсутствия соли. Недели две все ребята были отекшие. Пальцы на руках с утра еле сжимались, а все потому, что не хватало привычных электролитов крови (натрия), что снижает осмотическое давление крови, вследствие чего ткани «изымают» воду из крови.

— Какие жизненные уроки вы вынесли из шоу? Как-то удалось пересмотреть свою жизнь по-новому?

— Давеча у меня украли телефон, пришлось заново переустанавливать все, что в нем было в новый аппарат. В этот момент я подумал, что от этой маленькой штучки у нас зависит чуть ли не вся жизнь. Там контакты, банки-кредиты, напоминания обо всем на свете, сообщения, соцсети-группы, работа, новости, блоги-влоги. Такое впечатление, что в телефоне вся наша жизнь, а все остальное в жизни, что его окружает, прилагается к нему. Телефоны обожествились в нашей жизни, мы им поклоняемся. Поэтому все происходящие вещи вокруг мы старательно скармливаем этому божеству: записываем на камеру, выкладываем в Сети. Мы перестали потреблять эмоции из самой сути вещей, мы их потребляем через это устройство, которое подменяет наши истинные чувства. Мы поддерживаем связь с миром, который нас окружает, с помощью этого устройства, мы видим мир только через него.

Если удариться в аналогии, то наша связь с миром происходит словно в фильме «Матрица», где ты лежишь в капсуле с водой, а в твое тело входит множество нейрошунтов, которые связывают мозг с иллюзорным миром. «Матрица» — экстраполированная, усиленная правда, это делается для того, чтобы видеть то, чего не видишь в жизни, не замечаешь. Приходиться сильно подсластить правду, чтобы ты все-таки ее заметил.

Ну и какая связь, спросите вы, с этим проектом? Я всегда вспоминаю строчки из одной песни: «Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы» (Геопика, Кравц — «Где прошла ты»).

Отключив связь с телефоном от мира новостей и работы на 100% в «Последнем герое», я на какое-то время вышел из «системы» и тем самым очистился от цифрового паноптикума. Пришло вышеописанное понимание. После этого я посмотрел на мир другими глазами. Поэтому с этих пор я знаю: такой детокс периодически надо проводить, иначе можно перегрузиться и заболеть или просто бежать на месте как белка в колесе. Мое бессознательное не просто так потеряло телефон.