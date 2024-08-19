«Не мужское это дело – стучать!»: о Чепурченко высказалась Путылина из «Сокровищ императора»

В новом выпуске шоу «Выжить в Дубае» произошел конфликт между Сашей Стоуном , Вячеславом Чепурченко и Торнике Квитатиани.

Блогер обвинил Чепурченко в том, что тот предал своего друга Квитатиани и передал ему некоторую информацию о нем. Дескать Торнике мечтал слить с проекта Сашу, хотя они вроде как шли в одной упряжке.

Журналист издания Teleprogramma.org обсудил эту ситуацию с участницей другого проекта ТНТ – «Сокровища императора» – Еленой Путылиной.

« Я уже говорила, что после участия в шоу «Сокровища императора», я смотрю шоу «Выжить в Дубае» уже с пониманием участников, ставлю себя на место каждого и думаю, как бы я поступила в той или иной ситуации. Не хочу осуждать никого из ребят, так как понимаю, что с каждой серией ситуация накаляется все больше, нервы сдают! Но не мужское это занятие – стучать, Слава», - прокомментировала мама Евгения Ершова .

Елена также порадовалась за «народника» Андрея Зубенко. «Безумно рада за него, второй раз с иммунитетом, красавчик!» - сказала она.