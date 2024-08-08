Жизнь после «Последнего героя» — Ярыгин: симпатия к Искандаровой, мечта переехать на Алтай

В нашем проекте «Жизнь после шоу» — новый герой. Сегодня мы расскажем, как пережил испытания проекта ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон» Павел Ярыгин, какие уроки вынес из него, о ком вспоминает с благодарностью.

Ранее, у читателей Teleprogramma.pro была возможность познакомиться поближе с Дмитрием Конышевым, который сбросил на «Последнем герое» 10 кг!

— Как вы восприняли новость о том, что Женя Искандарова уступает вам место в «Последнем герое»? Что вы чувствовали? Как вы считаете, вы оправдали надежды Жени, смогли себя проявить в проекте?

— Когда Женя Искандарова «сохранила» меня на проекте, я реально подумал, что родился под счастливой звездой. При этом я своих ожиданий не оправдал. Мне хотелось проявить себя лучше, мощнее, сильнее. Но этого не случилось, хотя я старался.

— Какие жизненные уроки вы вынесли из шоу? Как-то удалось пересмотреть свою жизнь по-новому?

— Я стал, мне кажется, терпеливее. Терпение — важный навык для людей, которые хотят в этой жизни чего-нибудь добиться. При этом важно не быть терпилой. Терпилой я не стал, над терпением поработал. Поработал над своим эго, и это тоже очень важная вещь. «Последний герой» нехило ударил по моему эгоцентризму, который есть у всех. Не скажу, что получил несказанное удовольствие, находясь там, но, наверное, для чего-то этот опыт был мне нужен, и все случилось так, как и должно было.