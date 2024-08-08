Жизнь после «Последнего героя» — Ярыгин: симпатия к Искандаровой, мечта переехать на Алтай

В нашем проекте «Жизнь после шоу» — новый герой. Сегодня мы расскажем, как пережил испытания проекта ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон» Павел Ярыгин, какие уроки вынес из него, о ком вспоминает с благодарностью.
Ранее, у читателей Teleprogramma.pro была возможность познакомиться поближе с Дмитрием Конышевым, который сбросил на «Последнем герое» 10 кг!
— Как вы восприняли новость о том, что
— Когда
— Какие жизненные уроки вы вынесли из шоу? Как-то удалось пересмотреть свою жизнь по-новому?
— Я стал, мне кажется, терпеливее. Терпение — важный навык для людей, которые хотят в этой жизни чего-нибудь добиться. При этом важно не быть терпилой. Терпилой я не стал, над терпением поработал. Поработал над своим эго, и это тоже очень важная вещь. «Последний герой» нехило ударил по моему эгоцентризму, который есть у всех. Не скажу, что получил несказанное удовольствие, находясь там, но, наверное, для чего-то этот опыт был мне нужен, и все случилось так, как и должно было.
«Последний герой. Русский сезон». Фото: ТВ-3
— Осталось после шоу чувство разочарования о некоторых участниках? Кто вам из участников наиболее симпатичен и почему?
— Никакого чувства разочарования относительно каких-то участников у меня не осталось, потому что и ожиданий никаких не было. Как многие успели заметить, я достаточно закрытый и одинокий человек. И я знал, что, придя на проект, я, скорее всего, друзей там не найду. Друзья появились в моей жизни очень давно, и в этом плане ничего не меняется. Не знаю, плохо это или хорошо — жизнь покажет. Все участники были по-своему хороши. У всех были своих сверхзадачи, все справлялись как могли.
— Чем вы сейчас занимаетесь? Где трудитесь? Какие у вас интересы, хобби, как отдыхаете в свободное время?
— Я — телеведущий (программа «Охотники за привидениями» на ТВ-3), занимаюсь актерской деятельностью. Так было и до проекта, ничего сейчас не поменялось. В свободное время, чаще всего в свой выходной, утром я делаю какие-то свои ритуалы: цигун, дыхательные практики. Играю в компьютерные игры, занимаюсь спортом. Летом я ежедневно бегаю, хожу на турники. У меня нет потребности быть приторно-идеальным, просто сейчас у меня такой образ жизни. Хотя раньше, признаюсь, любил выпивать. Но от этой пагубной привычки я избавился. Если бы я был как Хэнкок из фильма и у меня была бы такая же суперспособность, то я пил бы беспробудно. А так мне очень плохо с похмелья, поэтому никому не советую. Занимайтесь собой! Это мое пожелание всем!
«Последний герой. Русский сезон». Фото: ТВ-3
— Ваши планы на жизнь. Чего хотите добиться в ближайшем будущем? Каковы ваши глобальные планы?
— В ближайшее время хотелось бы стать востребованным телеведущим и актером. Пусть это даже будет блогерство, потому что оно сильно набирает популярность. А после 40 я бы переехал в какую-нибудь сельскую местность. На тот же Алтай, на Камчатку, в Карелию. Может быть, даже купил бы рыболовное судно и стал рыбаком. Меня постоянно посещают какие-то такие мысли — оторваться от цивилизации и переехать поближе к природе. Не знаю, откуда они, потому что я абсолютно городской житель.
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