Меньщиков отреагировал на слова Собчак о Бузовой: "Ей завидно. Она хочет обесценить Олю"

Ксения Собчак и Ольга Бузова с Филиппом Киркоровым. Фото: Global Look Press

Меньщиков из «Дома-2» заявил, что Собчак завидует Бузовой

Бывший участник 'Дома-2' Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org оценил выпад Ксении Собчак в адрес Ольги Бузовой. Та заявила, что Бузова знаменита только тем, что много работает. Что ответил Собчак на это Меньщиков?

Что думает Меньщиков о словах Собчак в адрес Бузовой

Степан Меньщиков проанализировал звездный путь обеих прекрасных дам — Ольги Бузовой и Ксении Собчак. И пришел к выводу, что Ольга обошла Ксению. Ведь стартовали они с заведомо очень разных позиций.

Ксения Собчак — дочь известных и богатых родителей. Она родилась с серебряной ложкой во рту. Ольга Бузова — обычная девушка из Санкт-Петербурга, каких в стране миллионы.

"Давайте отмотаем пленку назад. Кто такая Собчак? Она — белая кость, голубая кровь. Она пришла на 'Дом-2' дочкой Анатолия Собчака, и ее сразу же поставили ведущей. И Собчак ведущая и по сей день. Какая трансформация произошла за двадцать лет? Никакой.

Бузова пришла на 'Дом-2' рядовой участницей. А потом стала ведущей вместо Собчак. А потом она стала петь песни. А поют они с Собчак одинаково… Вы представляете, какая трансформация?

Бузова переросла саму Собчак. Поэтому Собчак и говорит об этом. Ей завидно. Она хочет обесценить Олю", — высказался Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org.

Степан Меньщиков. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Почему Собчак заговорила о Бузовой

Ксения Собчак начала говорить об Ольге Бузовой во время интервью Татьяны Булановой. Певица призналась, что уважает Бузову за ее трудолюбие и талант. Буланова отметила, что поющая телеведущая достойна уважения.

Собчак же заявила, что работоспособность Бузовой стала уже неким клише. Мол, Ольга Бузова никакими другими талантами не одарена. Просто трудолюбивая девушка, и все тут.

"Так что в отношении Оли, это такой комплимент, ну не дай бог, называется", — сказала Собчак.

Что сейчас происходит в жизни Степана Меньщикова

Бывший участник 'Дома-2' Степан Меньщиков всегда с энтузиазмом оценивает высказывания экс-коллег по телестройке. Недавно он отреагировал на жалобы Дмитрия Дмитренко на бывшую жену Ольгу Рапунцель. Степан заявил, что Дмитрий сейчас живет лучшую жизнь без супруги.

А вот о своей жизни Меньщиков предпочитает не распространяться. В беседе с Teleprogramma.org он рассказал, что сейчас общается онлайн с женой Ангелиной и дочкой Степанией. Те живут в Таиланде, а он находится в Москве.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также