Меньщиков отреагировал на слова Собчак о Бузовой: "Ей завидно. Она хочет обесценить Олю"

Бывший участник 'Дома-2' Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org оценил выпад Ксении Собчак в адрес Ольги Бузовой. Та заявила, что Бузова знаменита только тем, что много работает. Что ответил Собчак на это Меньщиков?
Что думает Меньщиков о словах Собчак в адрес Бузовой
Степан Меньщиков проанализировал звездный путь обеих прекрасных дам — Ольги Бузовой и Ксении Собчак. И пришел к выводу, что Ольга обошла Ксению. Ведь стартовали они с заведомо очень разных позиций.
Ксения Собчак — дочь известных и богатых родителей. Она родилась с серебряной ложкой во рту. Ольга Бузова — обычная девушка из Санкт-Петербурга, каких в стране миллионы.
"Давайте отмотаем пленку назад. Кто такая Собчак? Она — белая кость, голубая кровь. Она пришла на 'Дом-2' дочкой Анатолия Собчака, и ее сразу же поставили ведущей. И Собчак ведущая и по сей день. Какая трансформация произошла за двадцать лет? Никакой.
Бузова пришла на 'Дом-2' рядовой участницей. А потом стала ведущей вместо Собчак. А потом она стала петь песни. А поют они с Собчак одинаково… Вы представляете, какая трансформация?
Бузова переросла саму Собчак. Поэтому Собчак и говорит об этом. Ей завидно. Она хочет обесценить Олю", — высказался Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org.
Степан Меньщиков. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Почему Собчак заговорила о Бузовой
Ксения Собчак начала говорить об Ольге Бузовой во время интервью Татьяны Булановой. Певица призналась, что уважает Бузову за ее трудолюбие и талант. Буланова отметила, что поющая телеведущая достойна уважения.
Собчак же заявила, что работоспособность Бузовой стала уже неким клише. Мол, Ольга Бузова никакими другими талантами не одарена. Просто трудолюбивая девушка, и все тут.
"Так что в отношении Оли, это такой комплимент, ну не дай бог, называется", — сказала Собчак.
Что сейчас происходит в жизни Степана Меньщикова
Бывший участник 'Дома-2' Степан Меньщиков всегда с энтузиазмом оценивает высказывания экс-коллег по телестройке. Недавно он отреагировал на жалобы Дмитрия Дмитренко на бывшую жену Ольгу Рапунцель. Степан заявил, что Дмитрий сейчас живет лучшую жизнь без супруги.
А вот о своей жизни Меньщиков предпочитает не распространяться. В беседе с Teleprogramma.org он рассказал, что сейчас общается онлайн с женой Ангелиной и дочкой Степанией. Те живут в Таиланде, а он находится в Москве.
