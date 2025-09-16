Меньщиков отреагировал на слова Собчак о Бузовой: "Ей завидно. Она хочет обесценить Олю"

Бывший участник 'Дома-2' Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org оценил выпад Ксении Собчак в адрес Ольги Бузовой. Та заявила, что Бузова знаменита только тем, что много работает. Что ответил Собчак на это Меньщиков?

Что думает Меньщиков о словах Собчак в адрес Бузовой

Степан Меньщиков проанализировал звездный путь обеих прекрасных дам — Ольги Бузовой и Ксении Собчак. И пришел к выводу, что Ольга обошла Ксению. Ведь стартовали они с заведомо очень разных позиций.

Ксения Собчак — дочь известных и богатых родителей. Она родилась с серебряной ложкой во рту. Ольга Бузова — обычная девушка из Санкт-Петербурга, каких в стране миллионы.