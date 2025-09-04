Меньщиков — о жалобах Дмитренко на Рапунцель: "Сейчас живет свою лучшую часть жизни"

Бывший участник 'Дома-2' Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на жалобы Дмитрия Дмитренко на бывшую жену Ольгу Рапунцель. Степан дал понять, что Дмитренко находится не в такой уж и плохой ситуации. Что же происходит в его жизни после развода с женой?
Что посоветовал Меньщиков Дмитренко?
Дмитрий Дмитренко в личном блоге пожаловался, что Ольга Рапунцель не дает ему видеться с дочками. А первого сентября даже не позволила прийти на линейку к старшей дочери, Василисе. Та пошла в первый класс.
Степан Меньщиков выразил недоумение по поводу 'рыданий' отца. Спрашивается, кто ему смог помешать прийти в школу? Никто!
"Вот и пусть приходит на линейку 1 Сентября, один раз в неделю", — посоветовал Меньщиков Дмитренко в беседе с Teleprogramma.org.
Что Меньщиков говорит о свободной жизни Дмитренко
Меньщиков считает, что Дмитренко стоит ценить свою свободу. Жизнь без семьи тоже имеет свои плюсы. Степан знает, о чем говорит! У него большой опыт.
"Он, может, сейчас живет свою лучшую часть жизни, — сказал Меньщиков о Дмитренко. — Жена голову не мучает, дочки не отвлекают от карьеры. Он свободен, в расцвете сил, занимается съемками, участвует в мероприятиях. У него жизнь кипит, глаза горят, а руки делают!"
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель с дочками Василисой и Софией. Фото: соцсети Ольги Рапунцель
Ольга Рапунцель одна провожала дочку в школу
Экс-участница 'Дома-2' Ольга Рапунцель первого сентября сама отвела в школу дочку Василису. Девочке в апреле исполнилось семь лет. И теперь она стала первоклассницей.
"Всем нам, родителям, терпения, а наши детки пусть учатся на хорошие оценки", — пожелала Рапунцель под совместным фото с Василисой.
Ольга Рапунцель с дочкой Василисой. Фото: соцсети Ольги Рапунцель
В переписке с Дмитренко Рапунцель объяснила ему, почему запретила отвести дочь в школу. Она заявила, что Василиса не хочет видеть папу. И его присутствие первого сентября на линейке могло бы ее расстроить.
Дмитренко часто обвиняет Рапунцель во всех смертных грехах. Не так давно он заявлял, что бывшая жена тратит алименты не по назначению. Якобы она возит на эти деньги на моря своих женатых ухажеров.
Справка
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко поженились в июле 2017 года на проекте 'Дом-2'. У пары родились две дочери. Вместе с ними они участвовали в телестройке.
В 2023 году пара рассталась, а в феврале 2024 года официально оформила развод. С тех пор Рапунцель и Дмитренко воюют друг с другом.
