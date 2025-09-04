Меньщиков — о жалобах Дмитренко на Рапунцель: "Сейчас живет свою лучшую часть жизни"

Бывший участник 'Дома-2' Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на жалобы Дмитрия Дмитренко на бывшую жену Ольгу Рапунцель. Степан дал понять, что Дмитренко находится не в такой уж и плохой ситуации. Что же происходит в его жизни после развода с женой?

Что посоветовал Меньщиков Дмитренко?

Дмитрий Дмитренко в личном блоге пожаловался, что Ольга Рапунцель не дает ему видеться с дочками. А первого сентября даже не позволила прийти на линейку к старшей дочери, Василисе. Та пошла в первый класс.

Степан Меньщиков выразил недоумение по поводу 'рыданий' отца. Спрашивается, кто ему смог помешать прийти в школу? Никто!

"Вот и пусть приходит на линейку 1 Сентября, один раз в неделю", — посоветовал Меньщиков Дмитренко в беседе с Teleprogramma.org.

Что Меньщиков говорит о свободной жизни Дмитренко

Меньщиков считает, что Дмитренко стоит ценить свою свободу. Жизнь без семьи тоже имеет свои плюсы. Степан знает, о чем говорит! У него большой опыт.